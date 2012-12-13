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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 22:01 BJT

表格: 美国11月PPI较前月下降0.8%,预估为下降0.5%

路透12月13日 - 美国劳工部周四公布:

* 11月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.8%(预估为下降0.5%)

* 11月PPI较上年同期增长1.5(预估为增长1.8%)

* 11月核心PPI较前月上升0.1%(预估为上升0.2%)

* 11月核心PPI较上年同期增长2.2%(预估为增长2.2%)

详细数据如下(除非特别指明,指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整 变动百分比 11月 10月 12年/11年11月 9月 成品 -0.8 -0.2 1.5 1.1

扣除食品及能源 0.1 -0.2 2.2 持平

消费食品 1.3 0.4 2.6 0.2

能源商品 -4.6 -0.5 -1.4 4.7

成品指数 194.5 196.3 --

家用天然气 1.6 0.2 -4.4 1.3

汽油 -10.1 -2.2 0.1 9.8

取暖油 -5.1 -3.3 -3.5 3.1 半成品 -1.2 -0.1 -0.3 1.5

扣除食品及能源 -0.1 持平 -0.1 0.6

制造业原材料 -0.3 -0.1 -1.2 0.9(完) 浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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