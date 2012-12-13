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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 21:42 BJT

表格: 美国初请失业金人数降至10月6日当周以来最低

路透12月13日 - 美国劳工部周四公布:

* 一周初请失业金人数为34.3万人(预估为37.0万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为38.2万人

* 一周续请失业金人数为319.8万人(预估为321.0万人)

* 12月8日当周美国初请失业金人数降至10月6日当周以来最低

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

12/08/12 343,000 381,500 -- --

12/01/12 372,000-R 408,500-R 3,198,000 2.5

11/24/12 395,000 405,750 3,221,000-R 2.5

11/17/12 416,000 397,750 3,305,000 2.6

11/10/12 451,000 386,750 3,359,000 2.6

11/03/12 361,000 372,000 3,367,000 2.6

10/27/12 363,000 367,250 3,174,000 2.5

10/20/12 372,000 368,750 3,262,000 2.5

注: R-修正值.(完) (编译 王翔琼; 审校 田建华)

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