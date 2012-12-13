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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 21:40 BJT

表格:美国11月零售销售较前月增加0.3%,增幅低于预估

* 美国11月扣除汽车的零售销售较前月持平(预估为持平

* 美国11月零售销售较前月增加0.3%(预估为增加0.5%

路透12月13日 - 美国商务部周四公布:

11月 10月修正值 (前值) 9月 8月 12年11月/11年11月 零售销售 0.3 -0.3 -0.3 1.2 1.0 3.7 扣除汽车 持平 持平 持平 1.1 0.8 3.3(完)

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(编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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