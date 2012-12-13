美国各类经济指标总览--2012/12/13

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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美国劳工部周四公布,11月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.8%(预估为下降0.5%).
美国商务部周四公布:美国11月零售销售较前月增加0.3%,预估为增加0.5%.
美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为34.3万人(预估为37.0万人).
美国商务部周四公布,美国10月企业库存较前月增长0.4%,预估为增长0.4%.9月确定为增长0.7%.
当前值 前次值 失业率(%) 7.7(11月) 7.9(10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.6(11月) 增加13.8(10月修正值) 平均时薪(%) +0.2(11月) 持平(10月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月) 实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8(11月) -0.2(10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1(11月) -0.2(10月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.7(第三季修正值) +1.3(第二季终值) GDP平减指数(%) +2.8(第三季修正值) +1.5(第二季终值) 零售销售(%) +0.3(11月) -0.3(10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4(10月) 逆差402.8(9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值) 工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值) 产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.3(12月8日当周) 37.2(12月1日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月) 领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值) 个人所得(%) 持平(10月) +0.4(9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(10月) +0.3(9月) 消费者信贷(亿美元) 增加142(10月) 增加122(9月修正值) 企业库存(%) +0.4(10月) +0.7(9月) 建筑支出(%) +1.4(10月) +0.5(9月修正值) 消费者信心 73.7(11月) 73.1(10月修正值) 房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值) 建筑许可(万户) 86.8(10月修正值) 89.0(9月) 成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值) 新屋销售(万户) 36.8(10月) 36.9(9月修正值) 工厂订单(%) 0.8(10月) 4.5(9月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 持平(10月) +9.2(9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.7(11月) 54.2(10月) 供应管理协会制造业指数 49.5(11月) 51.7(10月) 趸售(批发)库存(%) +0.6(10月) +1.1(9月修正值) 进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月) 出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月) 单位劳工成本(%) -1.9(第三季修正值) -0.5(第二季) 非农业生产率(%) +2.9(第三季修正值) +1.9(第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2
(第二季初值) (第二季修正值) (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......US/ECICN 日本.........JP/ECICN
欧洲...............EU/ECICN 台湾.........TW/ECICN
中国..........ECI-DIARY-CDS 已公布经济指标一览
美国...............ECI/USCN 日本.........ECI/JPCN
欧洲...............ECI/EUCN 韩国.........ECI/KRCN
中国.................ECI/CN 香港.........ECI/HKCN
澳洲..............AU/STATCN 台湾.........ECI/TWCN (整理 田建华; 审校 李军)
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。