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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 23:09 BJT

美国各类经济指标总览--2012/12/13

美国劳工部周四公布,11月生产者物价指数(PPI)较前月下降0.8%(预估为下降0.5%).

美国商务部周四公布:美国11月零售销售较前月增加0.3%,预估为增加0.5%.

美国劳工部周四公布,一周初请失业金人数为34.3万人(预估为37.0万人).

美国商务部周四公布,美国10月企业库存较前月增长0.4%,预估为增长0.4%.9月确定为增长0.7%.

当前值 前次值 失业率(%) 7.7(11月) 7.9(10月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加14.6(11月) 增加13.8(10月修正值) 平均时薪(%) +0.2(11月) 持平(10月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1(10月) +0.6(9月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.2(10月) +0.1(9月) 实质所得(%) -0.2(10月) -0.3(9月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.8(11月) -0.2(10月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1(11月) -0.2(10月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.7(第三季修正值) +1.3(第二季终值) GDP平减指数(%) +2.8(第三季修正值) +1.5(第二季终值) 零售销售(%) +0.3(11月) -0.3(10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差422.4(10月) 逆差402.8(9月修正值) 雇佣成本(%) +0.4(第三季) +0.5(第二季修正值) 工业生产(%) -0.4(10月) +0.2(9月修正值) 产能利用率(%) 77.8(10月) 78.2(9月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.3(12月8日当周) 37.2(12月1日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,200(10月) 盈余750(9月) 领先指标(%) +0.2(10月) +0.5(9月修正值) 个人所得(%) 持平(10月) +0.4(9月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(10月) +0.3(9月) 消费者信贷(亿美元) 增加142(10月) 增加122(9月修正值) 企业库存(%) +0.4(10月) +0.7(9月) 建筑支出(%) +1.4(10月) +0.5(9月修正值) 消费者信心 73.7(11月) 73.1(10月修正值) 房屋开工(万户) 89.4(10月) 86.3(9月修正值) 建筑许可(万户) 86.8(10月修正值) 89.0(9月) 成屋销售(万户) 479(10月) 469(9月修正值) 新屋销售(万户) 36.8(10月) 36.9(9月修正值) 工厂订单(%) 0.8(10月) 4.5(9月修正值) 　耐久财(耐用品)订单(%) 持平(10月) +9.2(9月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.7(11月) 54.2(10月) 供应管理协会制造业指数 49.5(11月) 51.7(10月) 趸售(批发)库存(%) +0.6(10月) +1.1(9月修正值) 进口物价(%) +0.5(10月) +1.1(9月) 出口物价(%) 持平(10月) +0.8(9月) 单位劳工成本(%) -1.9(第三季修正值) -0.5(第二季) 非农业生产率(%) +2.9(第三季修正值) +1.9(第二季) 经常账(亿美元) 赤字1,174.1 赤字1,336.2

(第二季初值) (第二季修正值) (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......US/ECICN 日本.........JP/ECICN

欧洲...............EU/ECICN 台湾.........TW/ECICN

中国..........ECI-DIARY-CDS 已公布经济指标一览

美国...............ECI/USCN 日本.........ECI/JPCN

欧洲...............ECI/EUCN 韩国.........ECI/KRCN

中国.................ECI/CN 香港.........ECI/HKCN

澳洲..............AU/STATCN 台湾.........ECI/TWCN (整理 田建华; 审校 李军)

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