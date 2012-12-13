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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 23:47 BJT

美国热股: 百思买创始人料将在本周末前向该公司提出全融资收购要约

路透12月13日 - 明尼阿波利斯明论坛星报报周三稍晚援引消息人士
的话报导称,电子产品零售商百思买 创始人Richard Schulze料将
在本周末前向该公司提出全融资收购要约.报导援引消息人士的话称,Schu
lze的收购要约至少为50-60亿美元.百思买拒绝就该报导发表评论.
    
    在周四早盘交易中,百思买大涨18.30%,至14.41美元.(完)

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