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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 23:53 BJT

美国热股: 高盛将百胜集团评级上调至买入,后者股价上涨

路透12月13日 - 高盛将百胜集团 评级从"中性"上调至"买入"
,指称其为餐饮业中的新兴市场首选企业.近期百胜集团在中国市场经历的
疲弱走势仅是周期性的,将随着宏观经济形势的稳定而好转.
    
    在周四早盘交易中,百胜集团涨0.79%,至68.19美元.(完)

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