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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 00:01 BJT

美国热股: 亚马逊中国今上线Kindle书店,股价早盘上涨

路透12月13日 - 全球最大的线上零售商亚马逊(Amazon.com)<AMZN.O
>周四上线Kindle电子书店,为Kindle阅读器年底进入中国预热.
    
    在周四早盘交易中,亚马逊股价涨0.69%,至253.5美元.(完)

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