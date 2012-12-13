版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 02:07 BJT

〔表格〕美国财政部续发30年期公债得标利率为2.917%,投标倍数为2.50

路透12月13日 - 美国财政部称,其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 2.917 中值 2.855 低值 2.809 价格/得标 价格 96.679626 高值得标比率 4.55% 投标倍数 2.50 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,003,900 总投标 32,440,681,400 竞争性投标得标 12,989,562,500 非竞争性投标得标 10,441,400 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,181,000,000 初级市场交易商得标 5,983,047,500 直接投标 5,390,500,000 直接投标得标 2,633,500,000 间接投标 4,858,740,000 间接投标得标 4,373,015,000 发行细节 发行日 2012/12/17 到期日 2042/11/15 CUSIP码 912810QY7 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选

(编译 母红; 审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐