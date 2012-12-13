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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 05:31 BJT

美股盘后:Quiksilver公布业绩后股价急挫12.8%

路透纽约12月13日 - Quiksilver Inc 股价周四在美股盘后交易中急挫12.8%,此前该公司公布了业绩.(完)

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