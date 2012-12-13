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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 07:26 BJT

****澳新经济指标预测--12月14日-12月21日****

路透12月14日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 12月10日当周 

 
 12月14日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0200      新西兰公债外资持有比率                                  11月             --          60.4%
 
 
 12月16日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2100      新西兰Westpac消费者调查                               第四季             --          102.5
       
    * 12月17日当周         

 12月17日(一)暂无重要经济数据.
 
    
 12月18日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                        公布时段        预估值           前值
 2145      新西兰经常帐(亿新西兰元)                               第三季     赤字43.75         赤字18
           新西兰经常帐(亿新西兰元)                       截至第三季的年      赤字98.3        赤字101
                                                                      度                
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 2145      新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)                       第三季          +0.5%          +0.6%
           新西兰国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                   +2.4%          +2.6%
                                                                                        
 
  
 12月20日(四)暂无重要经济数据.
  

 12月21日(五)暂无重要经济数据.

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