日韩经济指标预测--12月14日-12月21日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月14日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月10日当周 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负10 负3 日本短观大型非制造业景气判断指数 正5 正8 日本短观小型制造业景气判断指数 负20 负14 日本短观小型非制造业景气判断指数 负12 负9 日本短观大型企业资本支出 +5.0% +6.4% 日本短观小型企业资本支出 +2.9% 持平 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产 10月修正值 -- +1.8% 日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5% * 12月17日当周 12月17日(一) 暂无重要经济数据公布 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 -- 逆差5,490 日本出口(较上年同期) -- -6.5% 日本进口(较上年同期) -- -1.6% 12月19日(三) 暂无重要经济数据公布 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0300 日本央行利率决定 -- -- 0.10% 12月21日(五) 暂无重要经济数据公布
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。