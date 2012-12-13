《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 44.53 -0.33 -0.72 2078352 搜狐 40.87 +0.42 +1.04 711738 网易 38.27 -0.13 -0.34 1797674 百度 95.25 -0.84 -0.87 4030932 亚信科技 10.42 -0.30 -2.80 166664 台湾 台湾积体电路 17.11 +0.05 +0.29 1679737 联电 2.01 +0.02 +1.01 317396 日月光 4.20 -0.08 -1.87 112848 矽品精密 5.35 -0.02 -0.37 460632 和信超媒体 0.91 -0.01 -1.62 12940 友达 4.74 +0.33 +7.48 593201 中华电信 32.17 -0.22 -0.68 19444 台湾国际航电 41.16 +0.08 +0.19 1506246 香港 中国移动 57.06 -0.45 -0.78 90539 中国联通 15.92 -0.19 -1.18 139415 中国电信 54.75 -0.75 -1.35 23128 中芯国际 2.37 -0.05 -2.07 47901 电讯盈科 4.30 -0.01 -0.23 1556
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。