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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 06:35 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           44.53     -0.33     -0.72   2078352
 搜狐                           40.87     +0.42     +1.04    711738
 网易                           38.27     -0.13     -0.34   1797674
 百度                           95.25     -0.84     -0.87   4030932
 亚信科技                       10.42     -0.30     -2.80    166664
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.11     +0.05     +0.29   1679737
 联电                            2.01     +0.02     +1.01    317396
 日月光                          4.20     -0.08     -1.87    112848
 矽品精密                        5.35     -0.02     -0.37    460632
 和信超媒体                      0.91     -0.01     -1.62     12940
 友达                            4.74     +0.33     +7.48    593201
 中华电信                       32.17     -0.22     -0.68     19444
 台湾国际航电                   41.16     +0.08     +0.19   1506246
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       57.06     -0.45     -0.78     90539
 中国联通                       15.92     -0.19     -1.18    139415
 中国电信                       54.75     -0.75     -1.35     23128
 中芯国际                        2.37     -0.05     -2.07     47901
 电讯盈科                        4.30     -0.01     -0.23      1556

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