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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 06:47 BJT

全球外汇市场12月14日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0430 - 日本10月工业产出修正值


     - 欧洲理事会会议


0758 - 法国12月Markit制造业和服务业以及综合采购经理人指数(PMI)初
值


0828 - 德国12月Markit制造业和服务业以及综合PMI初值


0858 - 欧元区12月Markit制造业和服务业以及综合PMI初值


0900 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表欧洲央行金融稳定评估报告
    

1000 - 欧元区第三季失业率


1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值


1330 - 美国11月消费者物价指数(CPI)


1330 - 美国11月实质所得


1358 - 美国12月MARKIT制造业PMI初值

        
1415 - 美国11月工业生产与产能利用率                             
                           
    
    
1530 - 美国ECRI一周领先指标(完)

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