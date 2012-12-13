全球外汇市场12月14日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间) 0430 - 日本10月工业产出修正值 - 欧洲理事会会议 0758 - 法国12月Markit制造业和服务业以及综合采购经理人指数(PMI)初 值 0828 - 德国12月Markit制造业和服务业以及综合PMI初值 0858 - 欧元区12月Markit制造业和服务业以及综合PMI初值 0900 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表欧洲央行金融稳定评估报告 1000 - 欧元区第三季失业率 1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值 1330 - 美国11月消费者物价指数(CPI) 1330 - 美国11月实质所得 1358 - 美国12月MARKIT制造业PMI初值 1415 - 美国11月工业生产与产能利用率 1530 - 美国ECRI一周领先指标(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。