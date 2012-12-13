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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 07:13 BJT

加拿大股市: 资源价格下跌拖累大盘收低,美国财政悬崖危机打压信心

路透12月13日 - 加拿大主要股指周四下跌,黄金类股与能源类股随大宗商品价格走跌,因美国财政悬崖危机逼近给市场蒙阴.

市场回吐周三大多数的涨幅.十大主要板块中有七个板块收跌.

"基本面应有很多因素可以推高股市,"包括美联储的计画,Global Securities分析师Elvis Picardo说.

"但情况却非如此,因为投资人实在太关注美国财政悬崖议题,造成了不确定性,这种情况在12月是比较少见的."他说.

Encana Corp 股价跳涨2%至20.85加元,此前该公司称将把其在亚伯达省的一个页岩气项目的近一半权益以22亿加元出售给中国石油.这是上周加拿大公布外资投资重大能源项目新准则之后的第一笔重要交易.

然而,能源类股的涨势并不足以抵销市场对美国政坛预算协商的忧心.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低63.92点或0.52%报12,289.17点.(完)

(编译 李婷仪; 审校 张涛)

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