加拿大股市: 资源价格下跌拖累大盘收低,美国财政悬崖危机打压信心

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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路透12月13日 - 加拿大主要股指周四下跌,黄金类股与能源类股随大宗商品价格走跌,因美国财政悬崖危机逼近给市场蒙阴.
市场回吐周三大多数的涨幅.十大主要板块中有七个板块收跌.
"基本面应有很多因素可以推高股市,"包括美联储的计画,Global Securities分析师Elvis Picardo说.
"但情况却非如此,因为投资人实在太关注美国财政悬崖议题,造成了不确定性,这种情况在12月是比较少见的."他说.
Encana Corp 股价跳涨2%至20.85加元,此前该公司称将把其在亚伯达省的一个页岩气项目的近一半权益以22亿加元出售给中国石油.这是上周加拿大公布外资投资重大能源项目新准则之后的第一笔重要交易.
然而,能源类股的涨势并不足以抵销市场对美国政坛预算协商的忧心.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低63.92点或0.52%报12,289.17点.(完)
(编译 李婷仪; 审校 张涛)
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。