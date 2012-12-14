表格: 日本12月大型制造业景气判断指数为负12--央行短观调查

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京12月14日 - 日本央行周五公布备受关注的短观季度调查报告:
* 12月大型制造业景气判断指数为负12(路透调查预估为负10
* 3月大型制造业景气判断指数料为负10(路透调查预估为负9
* 日本大型制造业者预期2012/13财年美元/日圆平均汇率为78.90日圆(9月调查为79.06)
* 12月大型非制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正5)
* 12月小型制造业景气判断指数为负18(路透调查预估为负20)
* 12月大型制造业者的产能指数为14,9月时为11
* 日本大型制造业者预期2012/13财年经常性获利减少3.5%
* 3月大型非制造业景气判断指数料为正3(路透调查预估为正5
* 3月小型非制造业景气判断指数料为负19(路透调查预估为负15)
* 12月小型非制造业景气判断指数料为负11（路透预估为负12)
细节如下(括弧内为路透调查预测中值):
2012年12月 2013年3月 2012年9月
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制造业
--大型 -12 (-10) -10 ( -9) -3
--中型 -12 -20 -6
--小型 -18 (-20) -26 (-21) -14
非制造业
--大型 +4 ( +5) +3 ( +5) +8
--中型 -1 -7 +2
--小型 -11 (-12) -19 (-15) -9
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2012/13年
12月调查
资本支出(%)
所有企业 +7.1
大型企业 +6.8
制造业 +11.1
非制造业 +4.6
中型企业 +9.5
制造业 +5.4
非制造业 +12.3
小型企业 +6.2
制造业 -6.3
非制造业 +14.2 受访的10,654家企业中,有2,312家为大型企业.调查时间为11月13日至12月13日. 参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。