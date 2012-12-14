表格: 日本12月大型制造业景气判断指数为负12--央行短观调查

* 12月大型制造业景气判断指数为负12(路透调查预估为负10

* 3月大型制造业景气判断指数料为负10(路透调查预估为负9

* 日本大型制造业者预期2012/13财年美元/日圆平均汇率为78.90日圆(9月调查为79.06)

* 12月大型非制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正5)

* 12月小型制造业景气判断指数为负18(路透调查预估为负20)

* 12月大型制造业者的产能指数为14,9月时为11

* 3月大型非制造业景气判断指数料为正3(路透调查预估为正5

* 3月小型非制造业景气判断指数料为负19(路透调查预估为负15)

* 12月小型非制造业景气判断指数料为负11（路透预估为负12)

非制造业 +14.2 受访的10,654家企业中,有2,312家为大型企业.调查时间为11月13日至12月13日. 参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为