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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 08:18 BJT

表格: 日本12月大型制造业景气判断指数为负12--央行短观调查

路透东京12月14日 - 日本央行周五公布备受关注的短观季度调查报告:

* 12月大型制造业景气判断指数为负12(路透调查预估为负10

* 3月大型制造业景气判断指数料为负10(路透调查预估为负9

* 日本大型制造业者预期2012/13财年美元/日圆平均汇率为78.90日圆(9月调查为79.06)

* 12月大型非制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正5)

* 12月小型制造业景气判断指数为负18(路透调查预估为负20)

* 12月大型制造业者的产能指数为14,9月时为11

* 日本大型制造业者预期2012/13财年经常性获利减少3.5%

* 3月大型非制造业景气判断指数料为正3(路透调查预估为正5

* 3月小型非制造业景气判断指数料为负19(路透调查预估为负15)

* 12月小型非制造业景气判断指数料为负11（路透预估为负12)

细节如下(括弧内为路透调查预测中值):

2012年12月 2013年3月 2012年9月

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制造业

--大型 -12 (-10) -10 ( -9) -3

--中型 -12 -20 -6

--小型 -18 (-20) -26 (-21) -14

非制造业

--大型 +4 ( +5) +3 ( +5) +8

--中型 -1 -7 +2

--小型 -11 (-12) -19 (-15) -9

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2012/13年

12月调查

资本支出(%)

所有企业 +7.1

大型企业 +6.8

制造业 +11.1

非制造业 +4.6

中型企业 +9.5

制造业 +5.4

非制造业 +12.3

小型企业 +6.2

制造业 -6.3

非制造业 +14.2 受访的10,654家企业中,有2,312家为大型企业.调查时间为11月13日至12月13日. 参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为

(here) 参看日本数据相关新闻,请点选 (完)

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