金砖国家: 12月13日股汇市收盘纵览

路透12月14日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收报1,042.56点.

中国股市:沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在60日均线2,061.6点附近盘整.沪综指 收报2,061.476点,跌21.251点,或1.02%.上海A股今日成交521亿元人民币,昨日为570亿元.

香港股市:由16个月高点回落,因围绕美国财政悬崖的担忧,以及内地股市疲弱促使投资者获利了结.恒生指数 收低0.3%,报22,445.58点;恒生国企指数 收低 0.2%.

中国汇市:人民币兑美元即期 大幅收升,中资大行未如此前两日持续购汇拉升美元价格,客盘净结汇遂对人民币形成支撑,但盘间并未触及波幅上限.交易员预计短期内央行或会再现干预身影,以利于市场预期和价格趋于稳定.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,059点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3388元.

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印度股市:连续第五个交易日收低.指数权重股ITC大跌,因指数提供商富时(FTSE)下调该公司自由流通权重.Hindustan Unilever同样延续此前跌势,因市场担心该公司向母公司上交的专利税可能会上调.指标BSE指数 下跌0.65%,或126点,收报19,229.26点,为两周来收盘最低位.

印度汇市:卢比兑美元第二日下跌,因受国内股市尾盘跌势和欧元回落拖累.在下周印度央行召开利率制定会议前,本周五公布的重要通胀数据将提供线索.卢比兑美元 收盘报54.46/47,弱于周三收盘54.32/33. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,499.680点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.55%至795.99点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.22%报30.6650;卢布兑欧元 涨0.57%,报40.1100. ==============================================================

巴西股市:下跌,因市场对美国不能达成预算协议的担忧伤及风险资产需求.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.26%,报59,316.75点.

巴西汇市:拉美货币微跌,年底前交易量开始萎缩.美国预算谈判的不确定性令许多投资者退居观望.巴西雷亚尔兑美元 收报2.0831/38. ==============================================================

南非股市:小跌,结束连续三天刷新纪录的走势,因对美国财政问题的担忧打压人气,令投资者纷纷锁定获利.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.37%,收报34,287.11点.综合指数 收跌0.22%至38,676.70点.