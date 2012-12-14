金砖国家: 12月13日股汇市收盘纵览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月14日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月13日(周四)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 收报1,042.56点.
中国股市:沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在60日均线2,061.6点附近盘整.沪综指 收报2,061.476点,跌21.251点,或1.02%.上海A股今日成交521亿元人民币,昨日为570亿元.
香港股市:由16个月高点回落,因围绕美国财政悬崖的担忧,以及内地股市疲弱促使投资者获利了结.恒生指数 收低0.3%,报22,445.58点;恒生国企指数 收低 0.2%.
中国汇市:人民币兑美元即期 大幅收升,中资大行未如此前两日持续购汇拉升美元价格,客盘净结汇遂对人民币形成支撑,但盘间并未触及波幅上限.交易员预计短期内央行或会再现干预身影,以利于市场预期和价格趋于稳定.境内美元人民币一年期掉期 升水报1,059点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3388元.
==============================================================
印度股市:连续第五个交易日收低.指数权重股ITC大跌,因指数提供商富时(FTSE)下调该公司自由流通权重.Hindustan Unilever同样延续此前跌势,因市场担心该公司向母公司上交的专利税可能会上调.指标BSE指数 下跌0.65%,或126点,收报19,229.26点,为两周来收盘最低位.
印度汇市:卢比兑美元第二日下跌,因受国内股市尾盘跌势和欧元回落拖累.在下周印度央行召开利率制定会议前,本周五公布的重要通胀数据将提供线索.卢比兑美元 收盘报54.46/47,弱于周三收盘54.32/33. ==============================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,499.680点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收低0.55%至795.99点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 跌0.22%报30.6650;卢布兑欧元 涨0.57%,报40.1100. ==============================================================
巴西股市:下跌,因市场对美国不能达成预算协议的担忧伤及风险资产需求.圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.26%,报59,316.75点.
巴西汇市:拉美货币微跌,年底前交易量开始萎缩.美国预算谈判的不确定性令许多投资者退居观望.巴西雷亚尔兑美元 收报2.0831/38. ==============================================================
南非股市:小跌,结束连续三天刷新纪录的走势,因对美国财政问题的担忧打压人气,令投资者纷纷锁定获利.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.37%,收报34,287.11点.综合指数 收跌0.22%至38,676.70点.
南非汇市:兰特兑美元触及五周高点,此前美国扩大货币刺激措施规模,可能打压美元下跌并提振新兴市场.兰特兑美元 收报8.6600. (完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。