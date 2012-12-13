版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 07:12 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--12月14日-12月31日

亚洲金融市场假期如下: 12月24日(周一)--日本、印尼、菲律宾 12月25日(周二)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印度、新西兰、印尼、新加坡 12月26日(周三)--香港、澳洲、新西兰 12月31日(周一)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼、台湾、俄罗斯 注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选.参考欧美休假安排原文报导,请点选 .所有中文版假期安排,请点选 (编译 许娜; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐