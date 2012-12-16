版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 16日 星期日 10:56 BJT

全球航运: 波罗的海干散货运价指数下滑,因海岬和巴拿马型船运费续跌

路透12月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌,由于海岬型和巴拿马型船舶运费维持下滑趋势.

波罗的海乾散货运价指数下跌1.88%至784点,本周累计下挫大约16%.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 上升2.35%至1,440点,日均获利下跌260美元至6,633美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型指数周三创下年内第二大单日跌幅后,日跌幅收窄.

铁矿石现货价格触及近五个月以来最高,因交易商抢购船货,押注中国需求将维持坚挺,且由于出口国澳洲和巴西受季节性天气影响,明年第一季供应可能有限.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3.67%,日均获利下滑259美元至6,660美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

太平洋航运市场疲弱导致巴拿马型船舶运费下滑,市场充斥着不确定性.

灵便型船舶日均获利微涨1美元至6,543美元.超灵便型船舶日均获利则下滑10美元至7,785美元.(完) (编译 王兴亚; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐