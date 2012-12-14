《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月14日

路透香港12月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7495港元 ) 美国股市标准普尔500指数周四结束连续六天的升势而收低,道琼工业指数 收跌74.73点,或0 .56%,至13,170.72点,因对美国政府关于"财政悬崖"的谈判毫无进展的忧虑加剧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 215.920 -0.72 12361 16.733 -0.40 中国铝业 11.130 -1.59 32981 3.450 -0.29 中国移动 57.060 -0.78 90539 88.437 -0.63 中国人寿 45.140 -0.64 43078 23.321 -0.76 中石油 137.950 -0.58 28733 10.690 -0.65 中石化 111.700 -0.30 14714 8.656 -0.96 汇丰控股 51.720 -0.14 303441 80.161 -0.11 中电信 54.750 -1.35 23128 4.243 -0.64 中国联通 15.920 -1.18 139415 12.337 -0.35 兖州煤业 15.800 -1.62 94269 12.244 -0.13 华能国际 35.400 -2.10 31538 6.858 -0.60 南方航空 24.050 -0.37 2832 3.728 -0.86 东方航空 18.560 0.32 4561 1.438 -51.08 中芯国际 2.370 -2.07 47901 0.367 -3.34(完) (记者 梁慧仪)