版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--12月14日

路透香港12月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7495港元      )
                                                                                          
     美国股市标准普尔500指数周四结束连续六天的升势而收低,道琼工业指数      收跌74.73点,或0
 .56%,至13,170.72点,因对美国政府关于"财政悬崖"的谈判毫无进展的忧虑加剧.               
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       215.920   -0.72      12361            16.733      -0.40
 中国铝业                      11.130   -1.59      32981             3.450      -0.29
 中国移动                      57.060   -0.78      90539            88.437      -0.63
 中国人寿                      45.140   -0.64      43078            23.321      -0.76
 中石油                       137.950   -0.58      28733            10.690      -0.65
 中石化                       111.700   -0.30      14714             8.656      -0.96
 汇丰控股                      51.720   -0.14     303441            80.161      -0.11
 中电信                        54.750   -1.35      23128             4.243      -0.64
 中国联通                      15.920   -1.18     139415            12.337      -0.35
 兖州煤业                      15.800   -1.62      94269            12.244      -0.13
 华能国际                      35.400   -2.10      31538             6.858      -0.60
 南方航空                      24.050   -0.37       2832             3.728      -0.86
 东方航空                      18.560    0.32       4561             1.438     -51.08
 中芯国际                       2.370   -2.07      47901             0.367      -3.34(完)
 
 (记者 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐