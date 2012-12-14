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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 09:04 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月14日-12月21日****

路透12月14日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
    
    * 12月10日当周  

 12月14日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 1330      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月      -0.2%      +0.1%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年                      +1.9%      +2.2%
           同期)                                                      
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较                      +0.2%      +0.2%
           前月)                                                      
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较                      +2.0%      +2.0%
           上年同期)                                                  
 1330      美国实质所得(较前月)                      11月      +0.1%      -0.2%
 1415      美国工业生产(较前月)                      11月      +0.3%      -0.4%
           美国产能利用率                                      78.0%      77.8%
 1530      美国ECRI一周领先指标               12月7日当周         --      126.8
    
        
    * 12月17日当周

 12月17日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数            12月      负0.5     负5.22
 1400      美国整体资本净流入(亿美元)                10月         --         47
           外资净买入美国公债(亿美元)                             --       -173
    
    
 12月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值          前值
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)   12月15日当         --         -0.7%
                                                    周             
 1330     美国经常帐(亿美元)                    第三季  赤字1,046   赤字1,174.1
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同    12月15日当         --         +2.2%
          期)                                       周             
 1500     全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市          12月         47            46
          场指数                                                   
 2300     国际半导体设备暨材料协会(SEMI)          11月         --          0.75
          订单出货比                                               
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 1200      美国抵押贷款指数                  12月14日当周         --      931.2
           美国再融资指数                                         --    5,242.9
 1330      美国房屋开工(万户)                        11月       87.5       89.4
           美国建筑许可(万户)                                   87.0       86.8
    
    
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 1330      美国企业获利                      第三季修正值      +3.3%      +3.3%
 1330      美国国内生产总值(GDP)环比年率       第三季终值      +2.8%      +2.7%
           美国最终销售                            第三季      +2.0%      +1.9%
           美国隐性平减指数                                    +2.7%      +2.8%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                       +1.6%      +1.6%
           美国核心PCE物价指数                                 +1.1%      +1.1%
 1330      美国一周初请失业金人数(万人)      12月15日当周         --       34.3
           美国初请失业金人数四周均值(万人                        --      38.15
           )                                                          
           美国续请失业金人数(万人)           12月8日当周         --      319.8
 1330      加拿大零售销售                            10月         --      +0.1%
           加拿大扣除汽车的零售销售                               --       持平
 1500      美国成屋销售(万户)                        11月        484        479
 1500      美国联邦住房金融局(FHFA)房价指            10月         --      +0.2%
           数(较前月)                                                 
 1500      美国领先指标                              11月      -0.2%      +0.2%
 1500      美国费城联邦储备银行制造业指数            12月      负1.2     负10.7
 
 
 12月21日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     预估值       前值
 1330      美国个人所得                              11月      +0.3%       持平
 1330      美国个人支出                                        +0.4%      -0.2%
           美国个人消费支出(PCE)物价指数                          --      +0.1%
           美国核心PCE                                         +0.1%      +0.1%
           美国实质个人支出                                       --      -0.3%
 1330      美国耐久财(耐用品)订单                    11月         --      +0.5%
           美国扣除运输的的耐久财订单                             --      +1.8%
           美国扣除国防的耐久财订单                               --      +0.6%
           美国扣除飞机的非国防资本财订单                         --      +2.9%
 1330      美国芝加哥联邦储备银行全国活动            11月         --     负0.56
           指数                                                       
 1330      加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)           10月         --       持平
 1330      加拿大消费者物价指数(CPI)(较前            11月         --      +0.2%
           月)                                                        
           加拿大CPI(较上年同期)                                  --      +1.2%
           加拿大央行核心CPI(较前月)                              --      +0.3%
           加拿大央行核心CPI(较上年同期)                          --      +1.3%
 1455      美国路透/密西根大学消费者信心指       12月终值         --       74.5
           数                                                         
           美国路透/密西根大学消费者信心指                        --       89.9
           数                                                         
               现况指数                                               
           美国路透/密西根大学消费者信心指                        --       64.6
           数                                                         
               预期指数                                               
 1530      美国ECRI一周领先指标              12月14日当周         --         --
 1600      加拿大预算(亿加元)                        10月         --   赤字26.9
           加拿大预算(年内迄今)                                   --   赤字88.9

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