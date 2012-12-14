《台湾报摘》--经济日报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--全球半导体设备龙头暨显示器设备大厂美商应用材料(Applied Materials) 在评估四年后,决定选择来台在南科设立面板研发中心,舍弃全力争取的南韩.应材将锁定8.5代和主动有机发光二极体(AMOLED)技术,协助奇美电 、友达 提升竞争力,拉近与三星 的差距.
* 其他:
--半导体业界传出,台积电 明年因应行动晶片客户需求热度不减,积极扩产,明年上半年12寸晶圆月产能将首度突破40万片,产能年增率连续3年超过两成,带动汉唐等设备厂商营运同步起飞,成为串连台湾半导体产业链前进的火车头.
--金管会昨日发函开放国内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,两岸货币清算机制一启动,在DBU可做的外币业务,全都可以采人民币办理,不需再申请,包括存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品等.
--台塑 美国公司看好油页岩的原料优势,将投资17亿美元(约493.8亿台币)进行新扩建案,明年中起台塑美国的轻裂厂将全面采用油页岩提炼的天然气为原料,可降低五成的生产成本,搭上这波能源革命的风潮.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。