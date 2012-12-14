《台湾报摘》--经济日报12月14日

* 头版头条:

--全球半导体设备龙头暨显示器设备大厂美商应用材料(Applied Materials) 在评估四年后,决定选择来台在南科设立面板研发中心,舍弃全力争取的南韩.应材将锁定8.5代和主动有机发光二极体(AMOLED)技术,协助奇美电 、友达 提升竞争力,拉近与三星 的差距.

* 其他:

--半导体业界传出,台积电 明年因应行动晶片客户需求热度不减,积极扩产,明年上半年12寸晶圆月产能将首度突破40万片,产能年增率连续3年超过两成,带动汉唐等设备厂商营运同步起飞,成为串连台湾半导体产业链前进的火车头.

--金管会昨日发函开放国内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,两岸货币清算机制一启动,在DBU可做的外币业务,全都可以采人民币办理,不需再申请,包括存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品等.

--台塑 美国公司看好油页岩的原料优势,将投资17亿美元(约493.8亿台币)进行新扩建案,明年中起台塑美国的轻裂厂将全面采用油页岩提炼的天然气为原料,可降低五成的生产成本,搭上这波能源革命的风潮.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.