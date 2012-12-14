《台湾报摘》--工商时报12月14日

* 头版头条:

--为了刺激经济、降低失业,美国联准会(Fed)周三如预期推出第4轮量化宽松(QE4),取代年底结束的扭转操作,将直接购买美国公债,QE3与QE4加计后每月购债手笔高达850亿美元.

* 其他:

--寿险业今年底保单停售潮已悄悄加温,寿险业者透露,相较于6、7月的停售潮,这波多数是"大单",且包括美元增额终身寿险、新台币趸缴六或七年期利变养老险销量都很惊人,如南山人寿、富邦人寿、中国人寿的利变养老险11月合计便销售逾百亿台币.

--公债法修正案僵局可望有解,台北市副市长丁庭宇昨日表示,北市愿意减少1,400亿台币的举债额度,但中央也应配合释出举债额度给其他五都,财长张盛和回应,中央愿让出部分举债空间给地方.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.