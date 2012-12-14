《台湾报摘》--工商时报12月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--为了刺激经济、降低失业,美国联准会(Fed)周三如预期推出第4轮量化宽松(QE4),取代年底结束的扭转操作,将直接购买美国公债,QE3与QE4加计后每月购债手笔高达850亿美元.
* 其他:
--寿险业今年底保单停售潮已悄悄加温,寿险业者透露,相较于6、7月的停售潮,这波多数是"大单",且包括美元增额终身寿险、新台币趸缴六或七年期利变养老险销量都很惊人,如南山人寿、富邦人寿、中国人寿的利变养老险11月合计便销售逾百亿台币.
--公债法修正案僵局可望有解,台北市副市长丁庭宇昨日表示,北市愿意减少1,400亿台币的举债额度,但中央也应配合释出举债额度给其他五都,财长张盛和回应,中央愿让出部分举债空间给地方.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。