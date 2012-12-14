离岸人民币: 台湾监管层已发函DBU,人民币业务全面启动在即--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月14日 - 台湾本地媒体周五报导,金融监督管理机关--台湾金管会已发函开放国内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,待货币清算机制启动之后,人民币即可比照外币业务不需再经过申请,包括存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品皆可开放承做.
媒体引述金管会银行局副局长邱淑贞表示,金管会昨天已发文给银行公会,通知各银行在两岸货币清算机制启动之日起,DBU就可以办理人民币业务,让银行业者预作准备.
经济日报也引述邱淑贞表示,只要是可做外币的业务,货币清算机制启动后就可用人民币承作,至于理财商品,要看银行的商品设计,设计好就可推出.例如双元货币,过去可以推美元跟澳币,以后也可推美元跟人民币,只要银行设计出商品,并符合相关规定即可,不必再逐案申请,例如双元货币依规定必须保本成数要达七成等.
中国人民银行已指定中银台北分行为台湾的人民币清算行.台湾央行总裁彭淮南随即在立法院指出,待两者签订协议之后预计一个月内台湾金融机构即可开办人民币业务.
经济日报并指出,台湾本地多数银行均评估,台湾境内的人民币业务上路后,第一阶段仍以存款、汇款及放款为主;第二阶段,再推出人民币计价基金等相关理财商品.不过,也有银行规划在第一阶段就推出人民币结构型存款、双元货币等衍生性商品.(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。