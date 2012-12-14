更新版 1-国家信息中心报告预计明年GDP增长8%左右

路透北京12月14日 - 中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预 计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上 涨3%左右,并称需要维持稳中偏松的宏观政策环境,以利用结构调整有利时 机加快转变经济发展方式. 周五刊登在中国证券报上的报告建议,2013年中国应继续实行积极的 财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济 自主增长能力,提高经济增长质量.稳健的货币政策要加大预调微调力度, 引导货币信贷平稳适度增长. "信贷投放要进一步加强对实体经济的支持力度,适度放宽贷款额度、 存贷比等行政性控制,通过逐步下调存款准备金率来提高货币乘数并与公 开市场操作灵活搭配,择机小幅非对称降息以降低企业资金成本."报告称. 此外,报告建议全面推进和完善营业税改征增值税工作,实施好提高增 值税、营业税起征点和小微企业所得税优惠政策.完善财政资助、贴息和 税收减免政策,引导和支持企业增加研发投入,促进自主创新. 以下是国家信息中心对2013年中国各项经济指标做出的预测: 指标 预测 GDP 8%左右 CPI 3%左右 固定资产投资名义增长 22% 房地产开发投资名义增长 15% 社会消费品零售总额名义增 14.6% 长 房价同比增幅 小幅上升 劳动力成本 上升幅度略降 进出口贸易增速 略高于上年 全年外贸顺差 2,400亿美元左右 国际收支 保持小幅顺差 以下是国家信息中心对2013年部份目标做出的建议: 目标 建议 中央财政赤字规模 安排6,500亿元 M2 14%左右 社会融资规模 增长15万亿元左右 人民币信贷增长规 8.5万亿元左右 模 人民币汇率 保持在合理均衡水平上的基本 稳定 中央经济工作会议预计于本周末召开.参与内部讨论的消息人士上周 透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%, 与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的 影响. (完) (发稿 李然; 审校 黄凯)