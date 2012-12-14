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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 09:18 BJT

更新版 1-国家信息中心报告预计明年GDP增长8%左右

路透北京12月14日 - 中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预
计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上
涨3%左右,并称需要维持稳中偏松的宏观政策环境,以利用结构调整有利时
机加快转变经济发展方式.

    周五刊登在中国证券报上的报告建议,2013年中国应继续实行积极的
财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济
自主增长能力,提高经济增长质量.稳健的货币政策要加大预调微调力度,
引导货币信贷平稳适度增长.

    "信贷投放要进一步加强对实体经济的支持力度,适度放宽贷款额度、
存贷比等行政性控制,通过逐步下调存款准备金率来提高货币乘数并与公
开市场操作灵活搭配,择机小幅非对称降息以降低企业资金成本."报告称.
    
    此外,报告建议全面推进和完善营业税改征增值税工作,实施好提高增
值税、营业税起征点和小微企业所得税优惠政策.完善财政资助、贴息和
税收减免政策,引导和支持企业增加研发投入,促进自主创新.

    以下是国家信息中心对2013年中国各项经济指标做出的预测:

           指标                  预测
 GDP                                  8%左右
 CPI                                  3%左右
 固定资产投资名义增长                    22%
 房地产开发投资名义增长                  15%
 社会消费品零售总额名义增              14.6%
 长                        
 房价同比增幅                       小幅上升
 劳动力成本                     上升幅度略降
 进出口贸易增速                   略高于上年
 全年外贸顺差                2,400亿美元左右
 国际收支                       保持小幅顺差
 
    以下是国家信息中心对2013年部份目标做出的建议:
    
       目标                    建议
 中央财政赤字规模                 安排6,500亿元
 M2                                     14%左右
 社会融资规模                  增长15万亿元左右
 人民币信贷增长规                 8.5万亿元左右
 模                 
 人民币汇率          保持在合理均衡水平上的基本
                                           稳定
   
    中央经济工作会议预计于本周末召开.参与内部讨论的消息人士上周
透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%,
与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的
影响. (完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)

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