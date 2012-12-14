更新版 1-国家信息中心报告预计明年GDP增长8%左右

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月14日 - 中国官方研究机构--国家信息中心最新报告预 计,2013年明年国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上 涨3%左右,并称需要维持稳中偏松的宏观政策环境,以利用结构调整有利时 机加快转变经济发展方式. 周五刊登在中国证券报上的报告建议,2013年中国应继续实行积极的 财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济 自主增长能力,提高经济增长质量.稳健的货币政策要加大预调微调力度, 引导货币信贷平稳适度增长. "信贷投放要进一步加强对实体经济的支持力度,适度放宽贷款额度、 存贷比等行政性控制,通过逐步下调存款准备金率来提高货币乘数并与公 开市场操作灵活搭配,择机小幅非对称降息以降低企业资金成本."报告称. 此外,报告建议全面推进和完善营业税改征增值税工作,实施好提高增 值税、营业税起征点和小微企业所得税优惠政策.完善财政资助、贴息和 税收减免政策,引导和支持企业增加研发投入,促进自主创新. 以下是国家信息中心对2013年中国各项经济指标做出的预测: 指标 预测 GDP 8%左右 CPI 3%左右 固定资产投资名义增长 22% 房地产开发投资名义增长 15% 社会消费品零售总额名义增 14.6% 长 房价同比增幅 小幅上升 劳动力成本 上升幅度略降 进出口贸易增速 略高于上年 全年外贸顺差 2,400亿美元左右 国际收支 保持小幅顺差 以下是国家信息中心对2013年部份目标做出的建议: 目标 建议 中央财政赤字规模 安排6,500亿元 M2 14%左右 社会融资规模 增长15万亿元左右 人民币信贷增长规 8.5万亿元左右 模 人民币汇率 保持在合理均衡水平上的基本 稳定 中央经济工作会议预计于本周末召开.参与内部讨论的消息人士上周 透露,中国领导层在制定2013年经济规划时可能仍会将增长目标定为7.5%, 与2012年相同,并允许通过增加固定资产投资规模来抵消出口需求疲弱的 影响. (完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。