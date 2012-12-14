更新版 1-离岸人民币: 台湾监管层放行人民币业务,全面启动在即

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路透台北12月14日 - 台湾金融监督管理机关--台湾金管会周五表示,已发函开放国内外汇指定银行(DBU)承作人民币业务,待货币清算机制启动之后,人民币即可比照外币业务不需再经过申请,包括存款、放款、汇款、贸易结算及理财商品皆可开放承做.

金管会银行局副局长邱淑贞说,目前已发文银行公会,公会即会转交各银行.

邱淑贞说,比如目前市场上较受欢迎的产品--如双元货币,先前流行的是美元及澳币,未来人民币加入以后,也可能有美元和人民币的组合.她表示,对银行来说,这只是币别不同的转换,推出这个理财商品并不算困难.

她也说,双元汇透率透明且保本,颇受民众欢迎.但对银行来说,也需要一些时间转换汇率、利率的计算等等,也是需要一点时间来准备.

针对部分银行已在国际金融业务机构(OBU)以高利率抢人民币存款,邱淑贞提醒,业者也应该视自身的条件并且重视风险,必要时金管会也可能请业者说明甚或调阅相关文件,重则可能罚以停止相关业务.

中国人民银行已指定中银台北分行为台湾的人民币清算行.台湾央行总裁彭淮南随即在立法院指出,待两者签订协议之后预计一个月内台湾金融机构即可开办人民币业务.