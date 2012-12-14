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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 09:36 BJT

中国经济: 国土部称2011年全国耕地保有量保持在18.24亿亩红线上方

路透北京12月14日 - 中国国土资源部发布数据显示,截至2011年底,全国耕地保有量为18.2476亿亩,连续三年保持在18.24亿元的"耕地红线"之上.

国土部网站周四刊登新闻稿引述业内人士称,这表明国家"十二五"(2011-2015年)期末18.18亿亩耕地保有量目标得到有效保障.

其数据显示,全国建设用地去年净增945.1万亩,其中依法批准835.3万亩,未批先建172.5万亩,变为其它用地减少62.7万亩.

去年全国耕地减少532.7万亩,其中建设占用耕地485.0万亩;同期耕地增加483.7万亩,增减相抵,耕地面积净减少49.0万亩.

中国国家统计局数据显示,2012年全国粮食总产量58,957万吨,比2011年增产3.2%.上月末时,中央农村工作小组副组长陈锡文称,中国粮食产量跟不上需求增长,对粮食进口的依赖度加大.(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)

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