中国经济: 国土部称2011年全国耕地保有量保持在18.24亿亩红线上方

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京12月14日 - 中国国土资源部发布数据显示,截至2011年底,全国耕地保有量为18.2476亿亩,连续三年保持在18.24亿元的"耕地红线"之上.
国土部网站周四刊登新闻稿引述业内人士称,这表明国家"十二五"(2011-2015年)期末18.18亿亩耕地保有量目标得到有效保障.
其数据显示,全国建设用地去年净增945.1万亩,其中依法批准835.3万亩,未批先建172.5万亩,变为其它用地减少62.7万亩.
去年全国耕地减少532.7万亩,其中建设占用耕地485.0万亩;同期耕地增加483.7万亩,增减相抵,耕地面积净减少49.0万亩.
中国国家统计局数据显示,2012年全国粮食总产量58,957万吨,比2011年增产3.2%.上月末时,中央农村工作小组副组长陈锡文称,中国粮食产量跟不上需求增长,对粮食进口的依赖度加大.(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。