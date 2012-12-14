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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 11:47 BJT

中国货币市场: 资金充裕隔夜利率维持低位,与七天点差恢复至较合理区间

路透上海12月14日 - 中国银行间市场周五早盘资金面延续总体宽松态势.其中隔夜品种
回购加权利率 维持在约一个月低位,七天期品种则在上日超跌后反弹,二者点
差恢复至约70个基点(bp)左右的相对合理区间.
    
    交易员并称,虽然央行公开市场在长期逆回购品种供应上可谓"敞开供应",但因参与资格
和可质押券种限制,仍有不少机构向货币市场寻求跨年资金.
    
    上海一银行交易员表示,近日七天回购利率波动明显,可能"是受开盘价影响.昨天超跌了
,今天就回来了.现在(和隔夜70个左右的)点差才算是比较合理了."
    
    她进一步指出,目前市场资金需求主力集中在可跨年品种.因一些不具备公开市场交易商
资格,或仅有信用债可用于抵押的机构,无法通过公开市场满足对跨年资金需求.
    
    公开市场一级交易商若想参与央行逆回购操作,必须提供国债等央行认可的债券作为抵
押品;而在银行间资金市场上,若交易对手认可,短融、中票、企业债等信用产品也可以作为
融资的抵押品.
    
    年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦趁势缩减逆回购操
作规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250亿元人民币,创近两个月新高.[ID:nC
N2138809] 
    
    以下为主要货币市场利率报价:
    
     北京时间11:30              今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ==========================================================
    质押式回购加权平均利率        
    其中:隔夜                   2.2628     2.2843        -2.15
                                                   
    七天                        3.0035     2.6789       +32.46
    14天                        3.0182     2.9734        +4.48
    ==========================================================(完) 

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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