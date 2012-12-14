中国货币市场: 资金充裕隔夜利率维持低位,与七天点差恢复至较合理区间

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日 - 中国银行间市场周五早盘资金面延续总体宽松态势.其中隔夜品种 回购加权利率 维持在约一个月低位,七天期品种则在上日超跌后反弹,二者点 差恢复至约70个基点(bp)左右的相对合理区间. 交易员并称,虽然央行公开市场在长期逆回购品种供应上可谓"敞开供应",但因参与资格 和可质押券种限制,仍有不少机构向货币市场寻求跨年资金. 上海一银行交易员表示,近日七天回购利率波动明显,可能"是受开盘价影响.昨天超跌了 ,今天就回来了.现在(和隔夜70个左右的)点差才算是比较合理了." 她进一步指出,目前市场资金需求主力集中在可跨年品种.因一些不具备公开市场交易商 资格,或仅有信用债可用于抵押的机构,无法通过公开市场满足对跨年资金需求. 公开市场一级交易商若想参与央行逆回购操作,必须提供国债等央行认可的债券作为抵 押品;而在银行间资金市场上,若交易对手认可,短融、中票、企业债等信用产品也可以作为 融资的抵押品. 年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦趁势缩减逆回购操 作规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250亿元人民币,创近两个月新高.[ID:nC N2138809] 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:30 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2628 2.2843 -2.15 七天 3.0035 2.6789 +32.46 14天 3.0182 2.9734 +4.48 ==========================================================(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。