中国12月制造业PMI初值续升至50.9,创14个月高点(上月终值50.5)--汇丰

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京12月14日 - 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,创下14个月最高位,表明制造业活动在进一步扩张.
Markit提供的新闻稿并显示,产出指数下降至50.5,但仍位于扩张区域;新订单指数大幅上升至52.7,创下20个月新高.
此外,就业指数也进一步上升,为10个月来首次追平荣枯线水准;产出价格指数也在上涨,暗示需求持续回暖.
不过新出口订单指数再度降至50下方,表明出口前景依然黯淡.
是次PMI预览数据样本采集自12月5-12日之间,终值定于12月31日发布.
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。