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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 09:44 BJT

中国12月制造业PMI初值续升至50.9,创14个月高点(上月终值50.5)--汇丰

路透北京12月14日 - 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,创下14个月最高位,表明制造业活动在进一步扩张.

Markit提供的新闻稿并显示,产出指数下降至50.5,但仍位于扩张区域;新订单指数大幅上升至52.7,创下20个月新高.

此外,就业指数也进一步上升,为10个月来首次追平荣枯线水准;产出价格指数也在上涨,暗示需求持续回暖.

不过新出口订单指数再度降至50下方,表明出口前景依然黯淡.

是次PMI预览数据样本采集自12月5-12日之间,终值定于12月31日发布.

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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