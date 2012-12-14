中国12月制造业PMI初值续升至50.9,创14个月高点(上月终值50.5)--汇丰

路透北京12月14日 - 汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,创下14个月最高位,表明制造业活动在进一步扩张.

Markit提供的新闻稿并显示,产出指数下降至50.5,但仍位于扩张区域;新订单指数大幅上升至52.7,创下20个月新高.

此外,就业指数也进一步上升,为10个月来首次追平荣枯线水准;产出价格指数也在上涨,暗示需求持续回暖.

不过新出口订单指数再度降至50下方,表明出口前景依然黯淡.

是次PMI预览数据样本采集自12月5-12日之间,终值定于12月31日发布.