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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 16:21 BJT

台湾财政: 明年公债发行将自历史高峰滑落,惟仍逾6,000亿台币--消息

路透台北12月14日 - 台湾两位公债交易商周五表示,2013年公债发行量将低于今年的6,650亿台币,约在6,000-6,500亿台币,此为台湾政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.

财政部于今日下午与主要公债交易商召开年度会议.与会的两家交易商表示,国库署在会议中除提及明年发债量的预估外,也表示会将发行前交易时间从现行的15天延长至20天.

财政部国库署署长凌忠嫄曾在10月对路透称,在明年公债到期量大的状况下,公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.

台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿以及2010年的6,100亿台币规模,再度创下历史新高纪录.

截至2012年11月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆8,745亿台币. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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