台湾财政: 明年公债发行将自历史高峰滑落,惟仍逾6,000亿台币--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北12月14日 - 台湾两位公债交易商周五表示,2013年公债发行量将低于今年的6,650亿台币,约在6,000-6,500亿台币,此为台湾政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.
财政部于今日下午与主要公债交易商召开年度会议.与会的两家交易商表示,国库署在会议中除提及明年发债量的预估外,也表示会将发行前交易时间从现行的15天延长至20天.
财政部国库署署长凌忠嫄曾在10月对路透称,在明年公债到期量大的状况下,公债发行量至少6,000亿台币.这将为政府连续第四年发债量超过6,000亿台币.
台湾今年公债发行额高达6,650亿台币,超越去年的6,200亿以及2010年的6,100亿台币规模,再度创下历史新高纪录.
截至2012年11月底止,中央一年以上债务未偿还余额为4兆8,745亿台币. (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。