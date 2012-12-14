中国新债: 农发行下周一数量招标的一年期债,意向利率为3.38%左右

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日 - 中国农业发展银行周五公告称,将于下周一(17日)数量招标发行的一年期固息金融债,意向利率为3.38%左右.
下周一将招标的新债为农发行今年第19期金融债,计划发行规模为不超过222.4亿元人民币.具体招标时间为17日上午10:00-11:00,12月20日缴款,上市日期为12月24日.
农发行并称,该期债最终票面利率将按照发行当日招标书中公布的利率执行.
银行间债市固定利率政策性金融债到期收益率曲线(农行和进出口行)一年期品种最新收益率 为3.3553%.
今年以来,农发行已在银行间债市公开发行债券4,427.6亿元. (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。