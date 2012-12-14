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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 17:26 BJT

中国新债: 农发行下周一数量招标的一年期债,意向利率为3.38%左右

路透上海12月14日 - 中国农业发展银行周五公告称,将于下周一(17日)数量招标发行的一年期固息金融债,意向利率为3.38%左右.

下周一将招标的新债为农发行今年第19期金融债,计划发行规模为不超过222.4亿元人民币.具体招标时间为17日上午10:00-11:00,12月20日缴款,上市日期为12月24日.

农发行并称,该期债最终票面利率将按照发行当日招标书中公布的利率执行.

银行间债市固定利率政策性金融债到期收益率曲线(农行和进出口行)一年期品种最新收益率 为3.3553%.

今年以来,农发行已在银行间债市公开发行债券4,427.6亿元. (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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