更新版 1-中国数据:汇丰12月制造业PMI初值续升,复苏动力增强但存外部风险

* 汇丰制造业PMI初值升至14个月高位

* 新出口订单降至50下方,外需风险犹存

* 分析师称仍需政策适度宽松以对冲外部风险

* 数据出炉后中国股市大幅拉升 (新增引语和市场反应)

路透北京12月14日 - 汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.

汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.

"12月制造业PMI初值继续回升,创下14个月高位,证实了在内需的拉动下,中国经济复苏动力持续增强."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.

Markit提供的新闻稿并显示,PMI分项指数多上升,其中新订单指数大幅升至52.7,创下20个月新高;就业指数进一步回升,为10个月来首次追平荣枯线水准;产出指数虽降至50.5,但仍位于扩张区域.

不过新出口订单指数再度降至50下方,表明出口前景依然黯淡.

"新出口订单下滑,11月出口增速意外逊于预期,说明外部风险仍然存在.在目前通胀水平保持温和的情况下,中国政府应保持适度宽松的政策立场,来对冲外需疲软的风险."屈宏斌表示.

欲浏览汇丰PMI图表,请点选(link.reuters.com/duq64t)

PMI数据公布后,中国股市沪综指 拉升,当地时间10:20,上涨1.9%;人民币兑美元 变动不大;对中国消息敏感的澳元 上升.

中国11月经济数据总体维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.

但另一方面,外贸增速骤降.11月出口同比增长仅有2.9%,远低于市场预期及前两个月,11月进口同比零增长,证实外部环境仍面临不确定因素,中国经济复苏仍是缓慢而温和的.

新一届中共中央政治局此前提出,明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,适时适度进行预调微调.而熟悉内情的政府消息人士周四透露,中央经济工作会议将于本周末(15-16日)召开,为次年宏观经济政策定调,并部署工作任务.

是次PMI预览数据样本采集自12月5-12日之间,终值定于12月31日发布.