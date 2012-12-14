更新版 1-中国数据:汇丰12月制造业PMI初值续升,复苏动力增强但存外部风险

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 汇丰制造业PMI初值升至14个月高位
* 新出口订单降至50下方,外需风险犹存
* 分析师称仍需政策适度宽松以对冲外部风险
* 数据出炉后中国股市大幅拉升 (新增引语和市场反应)
路透北京12月14日 - 汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.
汇丰(HSBC)周五公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的12月初值数据续升至50.9,上月终值为50.5.
"12月制造业PMI初值继续回升,创下14个月高位,证实了在内需的拉动下,中国经济复苏动力持续增强."汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称.
Markit提供的新闻稿并显示,PMI分项指数多上升,其中新订单指数大幅升至52.7,创下20个月新高;就业指数进一步回升,为10个月来首次追平荣枯线水准;产出指数虽降至50.5,但仍位于扩张区域.
不过新出口订单指数再度降至50下方,表明出口前景依然黯淡.
"新出口订单下滑,11月出口增速意外逊于预期,说明外部风险仍然存在.在目前通胀水平保持温和的情况下,中国政府应保持适度宽松的政策立场,来对冲外需疲软的风险."屈宏斌表示.
欲浏览汇丰PMI图表,请点选(link.reuters.com/duq64t)
PMI数据公布后,中国股市沪综指 拉升,当地时间10:20,上涨1.9%;人民币兑美元 变动不大;对中国消息敏感的澳元 上升.
中国11月经济数据总体维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.
但另一方面,外贸增速骤降.11月出口同比增长仅有2.9%,远低于市场预期及前两个月,11月进口同比零增长,证实外部环境仍面临不确定因素,中国经济复苏仍是缓慢而温和的.
新一届中共中央政治局此前提出,明年经济工作要以提高经济增长质量和效益为中心,保持宏观经济政策的连续性和稳定性,适时适度进行预调微调.而熟悉内情的政府消息人士周四透露,中央经济工作会议将于本周末(15-16日)召开,为次年宏观经济政策定调,并部署工作任务.
是次PMI预览数据样本采集自12月5-12日之间,终值定于12月31日发布.
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%,先期分析制作而成.为反映每月经济运行的趋势,PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响.(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。