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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 14:08 BJT

日本已公布经济指标--2012/12/14

经济指标                                  时间        最新数据       前月/前季数据        下次公布时间         预估值
                                                                                              (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)              第三季           -0.9%  r            +0.1%  r          2月13日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)          11月           -0.5%               -0.4%            12月27日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)          10月            持平               +0.1%            12月27日             --
 工业生产(m/m)                             10月           +1.6%  r            -4.1%  r         12月27日             --
 失业率                                    10月            4.2%  @             4.2%  @         12月27日             --
 贸易收支(亿日圆)                          10月       逆差5,490           逆差5,586            12月18日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                     10月           -0.1%               -0.9%            12月27日             --
 
 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
 
    参看全球经济数据相关资料,可点选           
    参看日本经济数据相关资料,可点选

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