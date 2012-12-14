美国基金: 12月6日当周货币市场共同基金总资产增加15.3亿美元

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加34.4亿美元至9,103.9亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加2.7亿美元,至1,935.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加22.5亿美元至5,220.6亿美元.免税基金资产增加9.1亿美元至1,947.6亿美元.