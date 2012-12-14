美国基金: 12月6日当周货币市场共同基金总资产增加15.3亿美元

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透12月13日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至12月6日当周,美国货币市场共同基金总资产增加15.3亿美元,至2.645万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产减少72.6亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加83.8亿美元,免税基金增加4.1亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加34.4亿美元至9,103.9亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加2.7亿美元,至1,935.6亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加22.5亿美元至5,220.6亿美元.免税基金资产增加9.1亿美元至1,947.6亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少19.1亿美元至1.735万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少75.3亿美元至6,848.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加61.3亿美元至9,676.8亿美元.免税基金资产减少5亿美元,至824.6亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完) (编译 石冠兰; 审校 张涛)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。