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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 18:16 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月17日

路透上海12月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联
系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公
开市场操作等多重因素影响.

    以下为本周内(2012年12月17日-12月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

    一.资金占用因素:

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所  公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)  市盈率(倍)  主承销商  解
冻日
    
    无    
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================      
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------   
    名称            基金公司       托管行          分销机构             发行时间     备注  
    
    新华纯债添利     新华基金      工商银行   建设银行、国泰君安证券等    11/20-12/18        
    债券发起式基金                                                                           

    南方安心保本     南方基金       招商银行   工商银行、华泰证券等       11/22-12/18        
    混合基金                                                                                 

    汇添富收益       汇添富基金     工商银行   东方证券、中信证券等       12/11-12/18        
    快线货币基金                                                                             

    建信月盈         建信基金      民生银行   建设银行、交通银行等       12/10-12/18        
    安心理财基金    
    
    长城岁岁金       长城基金      工商银行   交通银行、中信建投证券等    12/20-01/18        
    理财债券基金                                                                                
                                                                  

    中银理财         中银基金      招商银行   中国银行                 12/12-12/19        
    7天债券基金  
    
    华夏沪深         华夏基金      工商银行   国泰君安、中信建投证券等    12/17-12/19        
    300ETF                                                                                      
                                                                        

    华安信用         华安基金      中国银行   交通银行、邮储银行等        12/11-12/20        
    增强债券基金                                                                             

    长盛同丰         长盛基金      中国银行   建设银行、国元证券等        12/03-12/20        
    分级债券基金    
                                                             
    纽银稳定         纽银梅隆      建设银行   西部证券、中信建投证券等     11/26-12/21        
    增利发起式基金    西部基金                                                                

    中海惠裕纯债      中海基金      招商银行   建设银行、国联证券          11/28-12/21        
    分级债券基金                                                                             

    国泰民安         国泰基金      农业银行   建设银行、中投证券等         12/10-12/21        
    增利债券基金                                                                             

    华宝兴业        华宝兴业基金    建设银行   海通证券、申银万国证券等     12/19-12/21        
    现金添益基金                                                                             
    
    方正富邦        方正富邦基金    建设银行   方正证券、中信建投证券等     12/12-12/24        
    货币基金   

    华安7日鑫       华安基金       建设银行   中国银行、信达证券等         12/17-12/24        
    短期理财基金                                                                               
    =====================================================================================  
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    ------------------------------------------------------------------------------------- 
    发债主体        规模      期限      债券类型       缴款时间              备注
                  (亿元)        
    财政部          290.1    10年     记账式国债     12/13-12/17
    
    农业银行       至多500   10/15年   固息次级债        周四
     
    
    农业发展银行   至多222.4   1年      固息金融债        周四  
    =====================================================================================  
    4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期     合计    
     260        -1,020      -760 
    =====================================================================================  
    5.中央国库现金商业银行定期存款到期  
    --------------------------------------------------
     期数         金额(亿元)    期限     到期日   
    
    2012年第九期      400      三个月    周二

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