《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月17日

路透上海12月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联 系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公 开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年12月17日-12月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解 冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 汇添富收益 汇添富基金 工商银行 东方证券、中信证券等 12/11-12/18 快线货币基金 建信月盈 建信基金 民生银行 建设银行、交通银行等 12/10-12/18 安心理财基金 长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金 中银理财 中银基金 招商银行 中国银行 12/12-12/19 7天债券基金 华夏沪深 华夏基金 工商银行 国泰君安、中信建投证券等 12/17-12/19 300ETF 华安信用 华安基金 中国银行 交通银行、邮储银行等 12/11-12/20 增强债券基金 长盛同丰 长盛基金 中国银行 建设银行、国元证券等 12/03-12/20 分级债券基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 中海惠裕纯债 中海基金 招商银行 建设银行、国联证券 11/28-12/21 分级债券基金 国泰民安 国泰基金 农业银行 建设银行、中投证券等 12/10-12/21 增利债券基金 华宝兴业 华宝兴业基金 建设银行 海通证券、申银万国证券等 12/19-12/21 现金添益基金 方正富邦 方正富邦基金 建设银行 方正证券、中信建投证券等 12/12-12/24 货币基金 华安7日鑫 华安基金 建设银行 中国银行、信达证券等 12/17-12/24 短期理财基金 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 290.1 10年 记账式国债 12/13-12/17 农业银行 至多500 10/15年 固息次级债 周四 农业发展银行 至多222.4 1年 固息金融债 周四 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 260 -1,020 -760 ===================================================================================== 5.中央国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012年第九期 400 三个月 周二