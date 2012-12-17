《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--12月17日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月17日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市场的联 系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行公 开市场操作等多重因素影响. 以下为本周内(2012年12月17日-12月21日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览: 一.资金占用因素: 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解 冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 新华纯债添利 新华基金 工商银行 建设银行、国泰君安证券等 11/20-12/18 债券发起式基金 南方安心保本 南方基金 招商银行 工商银行、华泰证券等 11/22-12/18 混合基金 汇添富收益 汇添富基金 工商银行 东方证券、中信证券等 12/11-12/18 快线货币基金 建信月盈 建信基金 民生银行 建设银行、交通银行等 12/10-12/18 安心理财基金 长城岁岁金 长城基金 工商银行 交通银行、中信建投证券等 12/20-01/18 理财债券基金 中银理财 中银基金 招商银行 中国银行 12/12-12/19 7天债券基金 华夏沪深 华夏基金 工商银行 国泰君安、中信建投证券等 12/17-12/19 300ETF 华安信用 华安基金 中国银行 交通银行、邮储银行等 12/11-12/20 增强债券基金 长盛同丰 长盛基金 中国银行 建设银行、国元证券等 12/03-12/20 分级债券基金 纽银稳定 纽银梅隆 建设银行 西部证券、中信建投证券等 11/26-12/21 增利发起式基金 西部基金 中海惠裕纯债 中海基金 招商银行 建设银行、国联证券 11/28-12/21 分级债券基金 国泰民安 国泰基金 农业银行 建设银行、中投证券等 12/10-12/21 增利债券基金 华宝兴业 华宝兴业基金 建设银行 海通证券、申银万国证券等 12/19-12/21 现金添益基金 方正富邦 方正富邦基金 建设银行 方正证券、中信建投证券等 12/12-12/24 货币基金 华安7日鑫 华安基金 建设银行 中国银行、信达证券等 12/17-12/24 短期理财基金 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 290.1 10年 记账式国债 12/13-12/17 农业银行 至多500 10/15年 固息次级债 周四 农业发展银行 至多222.4 1年 固息金融债 周四 ===================================================================================== 4.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 合计 260 -1,020 -760 ===================================================================================== 5.中央国库现金商业银行定期存款到期 -------------------------------------------------- 期数 金额(亿元) 期限 到期日 2012年第九期 400 三个月 周二
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。