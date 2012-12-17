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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场: 12月17日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月17日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变
化因素摘要如下: 
    * 宽松因素: 央行存单到期4,006.4亿台币公债还本付息共307.
5亿台币,包含:    91甲11期公债还本300亿台币    91甲11期公债
付息7.5亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单

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    **宽松因素:
    *央行存单到期2兆(万亿)4,092.05亿台币 : 
    
     12/18                                           44.00 
     12/19                                        3,854.50 
     12/20                                          328.50 
     12/21                                        2,951.50 
     12/22                                          411.50 
     12/23                                        2,600.00 
     12/24                                          130.00 
     12/25                                           61.00 
     12/26                                        3,235.35 
     12/27                                          232.50 
     12/28                                        2,931.50 
     12/29                                          252.00 
     12/30                                        3,617.10 
     12/31                                          185.80 
      1/1                                             58.00
      1/2                                          2,902.80
      1/3                                            296.00
    *公债还本付息共327亿台币:
    
    12/19        87甲3期公债还本300亿台币
    12/19        87甲3期公债付息20.625亿台币
    12/28        99甲9期公债付息6.375亿台币

    *月底军公教薪饷拨款. 
    
    **紧缩因素:
    *12/18:10年期101/9期增额公债发行,金额400亿台币,13日标售
.
    *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

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