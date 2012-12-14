《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减20亿台币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减20亿台币,央 行存单未到期余额为6兆(万亿)5,856.9亿台币.上周存单发行量净增129.25亿 台币. 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 12月10日(一) 2,534 2,512 -22 12月11日(二) 118 244 126 12月12日(三) 6,403 6,326 -77 12月13日(四) 685.5 687 1.5 12月14日(五) 4,547.5 4,499 -48.5 总 计 14,288 14,288 -20 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 12月10日(一) 99 35 12月11日(二) 47 31 12月12日(三) 98 22 12月13日(四) 68 16 12月14日(五) 91 22 总 计 403 126 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。