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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 17:38 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减20亿台币

路透台北12月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减20亿台币,央
行存单未到期余额为6兆(万亿)5,856.9亿台币.上周存单发行量净增129.25亿
台币.
    
 日  期                 到期量(亿)        发行量(亿)  增加/减少(亿)
 12月10日(一)                2,534             2,512            -22
 12月11日(二)                  118               244            126
 12月12日(三)                6,403             6,326            -77
 12月13日(四)                685.5               687            1.5
 12月14日(五)              4,547.5             4,499          -48.5
       总  计               14,288            14,288            -20
    中长天期存单发行量
 日  期            91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
 12月10日(一)                    99                      35
 12月11日(二)                    47                      31
 12月12日(三)                    98                      22
 12月13日(四)                    68                      16
 12月14日(五)                    91                      22
       总  计                   403                     126
 

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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