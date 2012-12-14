台湾债市: 公债RP利率止稳低档,年底例行需求料陆续发酵

路透台北12月14日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平.今日因有寿险业者将基金赎回,导致部分投信找券需求降低,惟整体市况仍相对平稳,资金仍呈现偏多的状态. 一证券商交易员指出,由于将迈入12月中下旬,年底资金需求的心理因素将逐渐发酵,致使近日无论公债与公司债的RP利率都无法再走低,仅能在低档区间游移. "快到年底了,还是会有紧缩预期."他说. 另一证券商交易员则表示,市场资金供给无虞,"这个年不至于会太担心". 证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%. 展望下周,交易商指出,紧缩因素有周二400亿台币101/9R公债交割、周三有60亿麦寮汽电公司债交割、周四则有90亿台币台湾大 公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)