台湾债市: 公债RP利率止稳低档,年底例行需求料陆续发酵

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北12月14日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五大致持平.今日因有寿险业者将基金赎回,导致部分投信找券需求降低,惟整体市况仍相对平稳,资金仍呈现偏多的状态. 一证券商交易员指出,由于将迈入12月中下旬,年底资金需求的心理因素将逐渐发酵,致使近日无论公债与公司债的RP利率都无法再走低,仅能在低档区间游移. "快到年底了,还是会有紧缩预期."他说. 另一证券商交易员则表示,市场资金供给无虞,"这个年不至于会太担心". 证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%. 展望下周,交易商指出,紧缩因素有周二400亿台币101/9R公债交割、周三有60亿麦寮汽电公司债交割、周四则有90亿台币台湾大 公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。