台湾央行: 共发行4,499亿台币存单,发行余额减48.5亿

路透台北12月14日 - 台湾央行周五公布,今日共发行4,499亿台币存单,若相较存单到期 金额4,547.5亿,存单发行余额减48.5亿. 央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 4,386 91天期 0.93 91 182天期 1.05 22 央行上日共发行687亿台币存单. 央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,856.9亿台币. 拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负29亿台币;累计超额准备为负741亿 台币,加计前期1%的超额准备为712亿台币.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)