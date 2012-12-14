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货币新闻 | 2012年 12月 14日 星期五 16:40 BJT

台湾央行: 共发行4,499亿台币存单,发行余额减48.5亿

路透台北12月14日 - 台湾央行周五公布,今日共发行4,499亿台币存单,若相较存单到期
金额4,547.5亿,存单发行余额减48.5亿.

   央行存单各天期发行金额如下:   
    
       天期       利率%    金额(亿台币)
     30天期        0.87           4,386
     91天期        0.93              91
    182天期        1.05              22
 
    央行上日共发行687亿台币存单. 

    央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,856.9亿台币.
    
    拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负29亿台币;累计超额准备为负741亿
台币,加计前期1%的超额准备为712亿台币.(完)

 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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