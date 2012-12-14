台湾央行: 共发行4,499亿台币存单,发行余额减48.5亿

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北12月14日 - 台湾央行周五公布,今日共发行4,499亿台币存单,若相较存单到期 金额4,547.5亿,存单发行余额减48.5亿. 央行存单各天期发行金额如下: 天期 利率% 金额(亿台币) 30天期 0.87 4,386 91天期 0.93 91 182天期 1.05 22 央行上日共发行687亿台币存单. 央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,856.9亿台币. 拆款中心资料 显示,修正后周四超额准备为负29亿台币;累计超额准备为负741亿 台币,加计前期1%的超额准备为712亿台币.(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。