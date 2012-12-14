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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 11:39 BJT

中国股市: 沪综指早盘收升近3%,经济数据向好提振银行等蓝筹股

路透上海12月14日 - 中国股市沪综指 周五早盘收升近3%.分析师指出,今发布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)创近期新高,再度显示中国经济基本面继续向好,激励投资者入场,银行等低估值蓝筹股受到青睐.

沪综指 早盘收报2,120.841点,升59.365点,或2.88%.

"经济见底的信号越来越强,"国泰君安首席策略分析师钟华指出,前期市场对于经济基本面过于悲观,在经济数据逐渐向好后,市场情绪有一个修复过程.

周五公布的汇丰PMI12月初值数据续升至50.9,创下14个月最高位,表明制造业活动在进一步扩张.

沪深两市A股近全线普涨,仅有七只个股下跌.市值最大的工商银行 早盘收报4.07元,涨3.04%.(完)

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