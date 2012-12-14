中国股市: 沪综指早盘收升近3%,经济数据向好提振银行等蓝筹股

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海12月14日 - 中国股市沪综指 周五早盘收升近3%.分析师指出,今发布的汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)创近期新高,再度显示中国经济基本面继续向好,激励投资者入场,银行等低估值蓝筹股受到青睐.
沪综指 早盘收报2,120.841点,升59.365点,或2.88%.
"经济见底的信号越来越强,"国泰君安首席策略分析师钟华指出,前期市场对于经济基本面过于悲观,在经济数据逐渐向好后,市场情绪有一个修复过程.
周五公布的汇丰PMI12月初值数据续升至50.9,创下14个月最高位,表明制造业活动在进一步扩张.
沪深两市A股近全线普涨,仅有七只个股下跌.市值最大的工商银行 早盘收报4.07元,涨3.04%.(完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。