台湾汇市: 台币方向难趋一致收盘持平,下周美国财政如无突破仍将胶着

* 买卖盘均出相互牵制 * 耶诞假期前交易或趋清淡 * 下周主交投区料落29.000-29.120 路透台北12月14日 - 台币兑美元 周五收盘持于平盘附近.美国两党对财政悬崖磋商苦无进展,难 以为陷入价格敏感区的台币指出方向.盘面上外资买买卖卖、进出口商也各有抛补需求,力道相互牵制下台币 难以走出方向.交易员料下周若美国方面在耶诞假期前夕未能传来好消息,将难以摆脱29.000-29.120的近期胶 着区间. 汇银人士指出,下周是欧美耶诞假期前的最后一个交易周,许多交易员或将提早休假,且节日效应将令外资 动向趋于安静,料资金汇入的力道不大,成交量可预期趋于清淡,加上美国财政磋商看来将陷入胶着,在不确定 因素未能厘清之前,盘面恐只能仰赖进出口商的实质需求支撑,难以冀望台币能有明显偏移的方向. "看起来台股也在修正,台币要再测试29元是有点难度."一名公股银行交易员说. 累计台币本周升2.3分,约0.08%;同期间韩元 走升0.66%,在岸人民币 则走贬0.18%. 不过市场人士也指出,今日盘中外资美元卖盘再度令汇价突破29.040,欲拉抬台币走升的力量并未完全消 退,且中国今日在汇丰PMI数据发布后,上海股市沪综指 大涨逾4%,中国成长力道若成下周市场讨论主轴 ,台币仍有跟涨理由. 汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值创下14个月高位50.9,连续第五个月上升;数据公布后,中 国股市取得优于其他亚股的表现.PMI数据表明中国制造业增速加快,凸显未来数月经济前景转优.[ID:nL4T09O 11H] 此外,台湾央行下周将举行理监事宣布利率决定,市场预期央行将维持重贴现率在1.875%不变,且台币在今 年最后一季因央行管控而表现稳定,料会后声明中不至于再加深对汇市的管控力道,但对热钱严密监控的基调 料不会改变,对台币走势影响料相对有限. 台股加权指数 周五收跌0.75%报7,698.77点;外资及陆资今日在台股卖超3.37亿台币,结束连续11 日的买超. 在无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价较上日再度扩大,海外投机盘 看升台币情绪没有明显退却,但也未有大幅动作.目前美元/台币一个月期折价约在5-6分. 周五韩元从15个月高点回落,多数亚洲货币为持稳至下跌不等,因美国财政谈判缺乏进展,令市场忧虑.韩 元/美元 跌0.1%报1073.7韩元,脱离前日触及的2011年9月以来高位1071.0. 下周重要事件包括周一欧元区10月贸易收支;周二中国11月住宅销售;周三台湾央行理监事会公布利率决 策、日本央行货币政策会议、欧洲央行管理委员会议;周四台湾公布11月外销订单、美国第三季GDP、美国成 屋销售、日本央行利率决定;及周五美国11月个人所得.周六台湾补行交易将公布11月失业率.(完) 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.102 29.101 29.037-29.139 29.126 7.05 7.88 元太外汇经纪公司 29.040 29.051 29.038-29.100 29.100 3.01 3.33 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.315/-0.285 -0.295/-0.275