台湾汇市: 台币方向难趋一致收盘持平,下周美国财政如无突破仍将胶着

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 买卖盘均出相互牵制 * 耶诞假期前交易或趋清淡 * 下周主交投区料落29.000-29.120 路透台北12月14日 - 台币兑美元 周五收盘持于平盘附近.美国两党对财政悬崖磋商苦无进展,难 以为陷入价格敏感区的台币指出方向.盘面上外资买买卖卖、进出口商也各有抛补需求,力道相互牵制下台币 难以走出方向.交易员料下周若美国方面在耶诞假期前夕未能传来好消息,将难以摆脱29.000-29.120的近期胶 着区间. 汇银人士指出,下周是欧美耶诞假期前的最后一个交易周,许多交易员或将提早休假,且节日效应将令外资 动向趋于安静,料资金汇入的力道不大,成交量可预期趋于清淡,加上美国财政磋商看来将陷入胶着,在不确定 因素未能厘清之前,盘面恐只能仰赖进出口商的实质需求支撑,难以冀望台币能有明显偏移的方向. "看起来台股也在修正,台币要再测试29元是有点难度."一名公股银行交易员说. 累计台币本周升2.3分,约0.08%;同期间韩元 走升0.66%,在岸人民币 则走贬0.18%. 不过市场人士也指出,今日盘中外资美元卖盘再度令汇价突破29.040,欲拉抬台币走升的力量并未完全消 退,且中国今日在汇丰PMI数据发布后,上海股市沪综指 大涨逾4%,中国成长力道若成下周市场讨论主轴 ,台币仍有跟涨理由. 汇丰中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值创下14个月高位50.9,连续第五个月上升;数据公布后,中 国股市取得优于其他亚股的表现.PMI数据表明中国制造业增速加快,凸显未来数月经济前景转优.[ID:nL4T09O 11H] 此外,台湾央行下周将举行理监事宣布利率决定,市场预期央行将维持重贴现率在1.875%不变,且台币在今 年最后一季因央行管控而表现稳定,料会后声明中不至于再加深对汇市的管控力道,但对热钱严密监控的基调 料不会改变,对台币走势影响料相对有限. 台股加权指数 周五收跌0.75%报7,698.77点;外资及陆资今日在台股卖超3.37亿台币,结束连续11 日的买超. 在无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价较上日再度扩大,海外投机盘 看升台币情绪没有明显退却,但也未有大幅动作.目前美元/台币一个月期折价约在5-6分. 周五韩元从15个月高点回落,多数亚洲货币为持稳至下跌不等,因美国财政谈判缺乏进展,令市场忧虑.韩 元/美元 跌0.1%报1073.7韩元,脱离前日触及的2011年9月以来高位1071.0. 下周重要事件包括周一欧元区10月贸易收支;周二中国11月住宅销售;周三台湾央行理监事会公布利率决 策、日本央行货币政策会议、欧洲央行管理委员会议;周四台湾公布11月外销订单、美国第三季GDP、美国成 屋销售、日本央行利率决定;及周五美国11月个人所得.周六台湾补行交易将公布11月失业率.(完) 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.102 29.101 29.037-29.139 29.126 7.05 7.88 元太外汇经纪公司 29.040 29.051 29.038-29.100 29.100 3.01 3.33 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.060/-0.050 -0.055/-0.045 美元/台币六个月期 -0.315/-0.285 -0.295/-0.275
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。