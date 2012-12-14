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债券 | 2012年 12月 14日 星期五 12:06 BJT

路透基点: 台湾三家银行启动桃园大江购物中心贷款案--RLPC

路透12月14日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,国泰世华银行、日盛国际银行、兆丰国际商银已经启动大江购物中心的五年期28亿台币(9,600万美元)定期贷款案.

这笔分期付款由购物中心以及借款方董事长担保,利率为邮局一年期存款利率加码150基点.

银行受邀以三个档次参贷--承贷3亿或3亿台币以上、2亿至2.99亿、承贷1亿至1.99亿,先付费用分别是45、40、35基点.

贷款将分20期不定额偿还.

银行回覆截止期限为1月中.

借款方在台湾桃园营运一座购物中心.(完) (编译 李婷仪; 审校 高琦)

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