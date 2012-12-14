路透基点: 台湾三家银行启动桃园大江购物中心贷款案--RLPC

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透12月14日 - 汤森路透旗下基点援引市场消息人士称,国泰世华银行、日盛国际银行、兆丰国际商银已经启动大江购物中心的五年期28亿台币(9,600万美元)定期贷款案.
这笔分期付款由购物中心以及借款方董事长担保,利率为邮局一年期存款利率加码150基点.
银行受邀以三个档次参贷--承贷3亿或3亿台币以上、2亿至2.99亿、承贷1亿至1.99亿,先付费用分别是45、40、35基点.
贷款将分20期不定额偿还.
银行回覆截止期限为1月中.
借款方在台湾桃园营运一座购物中心.(完) (编译 李婷仪; 审校 高琦)
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。