更新版 1-中国货币市场: 资金充裕隔夜利率维持低位,与七天点差恢复至较合理区间

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海12月14日 - 中国银行间市场周五早盘资金面延续总体宽松态势.其中隔夜品种 回购加权利率 维持在约一个月低位,七天期品种则在上日超跌后反弹,二者点 差恢复至约70个基点(bp)左右的相对合理区间. 交易员并称,虽然央行公开市场在长期逆回购品种供应上可谓"敞开供应",但因参与资格 和可质押券种限制,仍有不少机构向货币市场寻求跨年资金. 上海一银行交易员表示,近日七天回购利率波动明显,可能"是受开盘价影响.昨天超跌了 ,今天就回来了.现在(和隔夜70个左右的)点差才算是比较合理了." 她进一步指出,目前市场资金需求主力集中在可跨年品种.因一些不具备公开市场交易商 资格,或仅有信用债可用于抵押的机构,无法通过公开市场满足对跨年资金需求. 公开市场一级交易商若想参与央行逆回购操作,必须提供国债等央行认可的债券作为抵 押品;而在银行间资金市场上,若交易对手认可,短融、中票、企业债等信用产品也可以作为 融资的抵押品. 年底前财政存款的陆续投放使资金面维持宽松,中国央行公开市场亦趁势缩减逆回购操 作规模,而逆回购的持续大量到期令本周净回笼达1,250亿元人民币,创近两个月新高.[ID:nC N2138809] 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2653 2.2843 -1.90 七天 3.0040 2.6789 +32.51 14天 3.0182 2.9734 +4.48 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.8500 5.0250 -117.50 七天 3.1300 2.7550 +37.50 14天 3.2000 2.7800 +42.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2800 2.2800 0.00 七天 3.0100 2.6600 +35.00 14天 3.0000 3.0100 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.2559 2.2747 -1.88 七天 3.0000 2.6600 +34.00 三个月 3.8572 3.8550 +0.22 ==========================================================(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)