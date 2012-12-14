中国汇市: 人民币即期早盘走低,大行购汇再现但持续较短

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 人民币即期早盘走低,保持宽幅波动
* 盘初有大行购汇但持续较短
* 交易员多认为汇价升至6.23元时可能触发干预
路透北京12月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走低,仍保持100多点的宽幅振荡,且连续第三天未再触及波幅上限.交易员指出,开盘后曾出现一波大行购汇拉升美元,其后客盘净结汇继续为人民币提供支撑.
上海一股份行交易员称,近日即期打开涨停后参与明显活跃,但由于"近几天日间波幅都达一两百点,也给银行构成较大的风险,大家都还是比较谨慎."
交易员多猜测人民币即期在升值至6.23元时可能触发干预.多位交易员认为,本周来疑为央行的市场干预更有可能意在控制汇价水平.比如周四没有观察到明显干预,当天临近盘末时人民币因净结汇增加一度逼近当日涨停位6.2258,但今天开盘即有大行购汇出现.
北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.2376元,上日收报6.2329元.今日人民币兑美元中间价 为6.2923元,上日中间价为6.2887元.
东京汇市日圆周五跌至九个月低位,因为市场愈加预计,在本周末日本关键性大选结束后,日本央行将加快放松货币政策的步伐,以刺激经济.日本是全球第三大经济体.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3140/10,上日尾盘为6.3125.
北京时间11:54,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2210/30元,上一交易日尾盘报6.2175元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完) (发稿 李然; 审校 张喜良)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。