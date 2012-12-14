中国汇市: 人民币即期早盘走低,大行购汇再现但持续较短

* 人民币即期早盘走低,保持宽幅波动

* 盘初有大行购汇但持续较短

* 交易员多认为汇价升至6.23元时可能触发干预

路透北京12月14日 - 人民币兑美元即期 周五早盘走低,仍保持100多点的宽幅振荡,且连续第三天未再触及波幅上限.交易员指出,开盘后曾出现一波大行购汇拉升美元,其后客盘净结汇继续为人民币提供支撑.

上海一股份行交易员称,近日即期打开涨停后参与明显活跃,但由于"近几天日间波幅都达一两百点,也给银行构成较大的风险,大家都还是比较谨慎."

交易员多猜测人民币即期在升值至6.23元时可能触发干预.多位交易员认为,本周来疑为央行的市场干预更有可能意在控制汇价水平.比如周四没有观察到明显干预,当天临近盘末时人民币因净结汇增加一度逼近当日涨停位6.2258,但今天开盘即有大行购汇出现.

北京时间11:54,人民币兑美元即期报6.2376元,上日收报6.2329元.今日人民币兑美元中间价 为6.2923元,上日中间价为6.2887元.

东京汇市日圆周五跌至九个月低位,因为市场愈加预计,在本周末日本关键性大选结束后,日本央行将加快放松货币政策的步伐,以刺激经济.日本是全球第三大经济体.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3140/10,上日尾盘为6.3125.

北京时间11:54,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2210/30元,上一交易日尾盘报6.2175元.