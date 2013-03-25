港报财经评论：中国夺命金炸弹--信报3月25日

中国夺命金炸弹/ 习广思

无论你是否认同，美股的强势是不容否认的，塞浦路斯银行危机非但没有震散美股，上周五风险稍降，反而成为推高股市的理由。同时，各方数据被乐观解读，由经济、就业、楼市，甚至消费数据均有利好消息，上周Nike股价再升11%，不要忽略Prada 早前的业绩亦反映北美零售不太差。市场对经济前景有怀疑，尤其是各方大看淡的投资者，但怀疑的另一面，不是相信，而是投机。相信与否已非重点，而是金融市场一蹚浑水，愿不愿意进行这场投机游戏。美股强势持续，年初时市场各方面大唱中资追落后的论调，可能开始要修改，而香港好几只受惠美国经济的公司，仍然有望跑出。创科 年度盈利交出成绩，负债水平大降，相对金融危机后，管理层的谨慎及小心，完全是两码子的事。

港股持续寻底，恒指续考验22,000点支持力度，适逢本周期指结算，加上基金季度结，相信指数短期仍会波动，22,000点能否守得住，视乎中国内地股市表现。然而，整体大市稍见回顺，尤其部分二三线股经过大幅调整后，有望在季度结前再成为粉饰对象。医药股继续强势，微创 及中生制药 上周轮流炒高，今日将公布业绩，会否像康哲 一样趁好消息出货？其次，风电设备股大上大落，是资金玩上落的目标，但留意光大 股价持续创新高，新能源板块仍然是追逐目标。内房股及中资金融股依然疲弱，长线可吸纳，但短期仍是有反弹难上升。

本周是内银业绩高峰期，预期盈利续见增长，而且继续派发高息，但内银股一直未能叫投资者有信心，虽然一切有中国政府包底，但其管治及资产质素开始叫人担心，特别近几年内银埋下的夺命金炸弹--由各种理财产品形成为影子银行。由中行 调任中证监主席的肖钢，虽然低调但敢言，未上台已多番提及影子银行风险，直言许多财富管理产品都是庞氏骗局，问题复杂，在中国内地已见系统性风险隐患。肖钢的观点引起回响，并不像过去中国官方永远只说好话，把问题视而不见。所谓影子银行，泛指地方融资平台、理财产品、信托或私募股权产品，且大多属结构性产品。银行或作为中介代理，这些产品是赚取佣金的地方，银行自行开发兼做发行人的话，这些产品变成包揽存款的工具。

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欧罗不宜一面倒看淡/ 苏子

CFTC最新公布的期货仓位报告显示，截至上周二欧罗的净短仓大幅增加79%。上周欧罗净短仓大幅增加其实十分正常，因为前周大爆发的塞浦路斯危机有可能导致欧债危机重燃，加上上周初亚洲开市后，欧罗兑美元已较前周收市价大幅低开近1%，因此，市场上大量投机者不趁机入市建立欧罗短仓才有问题。不过，上周欧罗兑美元在大量负面消息充斥下，加上众多大看淡的投资者亦已身体力行入市建立欧罗短仓，然而却未能迫使欧罗兑美元在上周初裂口低开后继续大幅走低，汇价只是在上周二跌破200天SMA的1.2873支持，触发一些止蚀沽盘入市后，已可以迅即在1.2841低位止跌回稳了。

市场上众多大看淡的投资者的庞大力量竟然未能成功迫使欧罗兑美元跌破200天SMA支持，走势十分不正常，市场上似乎有一股力量正支撑着欧罗兑美元避免因为跌破200天SMA支持后出现恐慌性抛售的情况。欧罗兑美元上周最后收市时处于1.2990水平，较上周初的1.2953开市价为高，并且更在10天SMA的1.2975阻力以上，故虽然汇价未能在上周补回前周五的收市裂口，但由于上周的周线图已呈现阳烛及成功稳守在200天SMA支持和10天SMA阻力以上；技术上看欧罗兑美元上周可说是危中有机，故本周不宜再一面倒看淡。仍未知悉塞浦路斯与欧盟及IMF有关救助计划细节的谈判结果。倘若塞浦路斯方面能有好消息出现，令今早欧罗兑美元可以裂口高开，宜留意汇价会否在本周的周线图呈现岛形转向的利好形态。

上周五美元兑日圆曾失守20天SMA的94.45支持及微破上周初欧洲市的94.28低位，但当触及94.15便迅即止跌回稳，未见进一步下试上周初亚洲市的93.37低位，故看好的投资者仍处有利位置。但由于上周五的收市价只是险守在20天SMA支持，故今日美元兑日圆的走势将有甚高启示性。如今日欧洲入市后已显着在20天SMA以下波动，以近全日低位收市，对看好的投资者便不是好消息，小心本周继续走低机会仍高；但若然已见回升并企稳在95关口以上，则本周走势仍可看高一线，有望再创新高。