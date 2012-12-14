路透基点: 台湾志联工业贷款案规模缩减至7.1亿台币--RLPC

路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾志联工业三年期融资案规模已从最初目标8亿台币缩减至7.1亿台币(2,400万美元).

独家统筹主办行兼簿记行第一银行承贷5亿台币,先付费用为20个基点.安泰银行及台中银行各承贷8,000万台币,担任参贷行,先付费用5个基点.台湾中小企业银行(台湾企银)亦为参贷行,承贷5,000万台币.

预定12月18日举行签约.

贷款以土地、厂房和设备担保.融资案缩小规模后,分别A部分2.6625亿台币的定期贷款,和B部分4.4375亿台币的循环信贷,后者可以台币或美元进行.公司董事长和一名董事也为此提供了担保.

一如先前报导,贷款利率与借款方税前纯利润率挂钩:税前纯利润率为0%或以下时,台币部分利率为加码135个基点,美元部分为加码235个基点.税前纯利润率在0.1-4.9%水平时,台币部分为加码95个基点,美元部分为加码210个基点.税前纯利润率在5%或以上时,台币部分为加码75个基点,美元部分为加码190个基点.

若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利差超过30个基点,借款方将支付差额部分.在11月9日前答复的银行获得3个基点的提前费用.(完)