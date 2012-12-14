路透基点: 台湾志联工业贷款案规模缩减至7.1亿台币--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港12月14日 - 汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,台湾志联工业三年期融资案规模已从最初目标8亿台币缩减至7.1亿台币(2,400万美元).
独家统筹主办行兼簿记行第一银行承贷5亿台币,先付费用为20个基点.安泰银行及台中银行各承贷8,000万台币,担任参贷行,先付费用5个基点.台湾中小企业银行(台湾企银)亦为参贷行,承贷5,000万台币.
预定12月18日举行签约.
贷款以土地、厂房和设备担保.融资案缩小规模后,分别A部分2.6625亿台币的定期贷款,和B部分4.4375亿台币的循环信贷,后者可以台币或美元进行.公司董事长和一名董事也为此提供了担保.
一如先前报导,贷款利率与借款方税前纯利润率挂钩:税前纯利润率为0%或以下时,台币部分利率为加码135个基点,美元部分为加码235个基点.税前纯利润率在0.1-4.9%水平时,台币部分为加码95个基点,美元部分为加码210个基点.税前纯利润率在5%或以上时,台币部分为加码75个基点,美元部分为加码190个基点.
若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)和伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利差超过30个基点,借款方将支付差额部分.在11月9日前答复的银行获得3个基点的提前费用.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 高琦)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。