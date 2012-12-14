香港已公布经济指标--2012/12/14

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年 上年同月( % 季)按年% 2012年10月 零售值 +4.0 +9.4 +23.0 2012年10月 零售量 +3.6 +8.5 +15.0 2012年第三季 本地生产总值(GDP) +1.3 +1.2 +4.3 2012年10月 综合消费物价指数(CPI) +3.8 +3.8 +5.8 2012年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.3 +4.3 +5.2 --------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年8-10月 12年7-9月 11年8-10月 3.4% 3.3% 3.3% --------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年10月 贸易赤字/盈余 -42.7 -45.2 -23.1 注: *为已经更新 ^经修订数据. (完)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。