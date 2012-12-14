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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 12:32 BJT

香港已公布经济指标--2012/12/14

时间                    经济指标                  按年%       前月(季)按年  上年同月(
                                                               %             季)按年%
 2012年10月              零售值                    +4.0        +9.4          +23.0
 2012年10月              零售量                    +3.6        +8.5          +15.0
 2012年第三季            本地生产总值(GDP)         +1.3        +1.2          +4.3
 2012年10月              综合消费物价指数(CPI)     +3.8        +3.8          +5.8
 2012年10月              甲类消费物价指数(CPI A)   +4.3        +4.3          +5.2
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 失业率                  12年8-10月                12年7-9月   11年8-10月    
                         3.4%                      3.3%        3.3%          
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 (以下以10亿港元为单位)                            当月        前月          上年同期
 2012年10月              贸易赤字/盈余             -42.7       -45.2         -23.1
 注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)

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