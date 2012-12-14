中国债市动态: 现券早盘弱势震荡之势不改,汇丰12月PMI初值符合预期

路透12月14日 - 中国银行间债市现券周五早盘弱势震荡之势不改.市场人士表示,汇丰12月PMI初值升至14个月的高位,符合市场对短期基本面走势的判断,现券收益率继续窄幅震荡,仅有部分券种略有上探.

"PMI数据影响一般,国债买盘都可以,也就部分金融债收益率往上探了探,"北京一大型银行交易员称.

他并称,近几日浮现的中期国债买盘,或源于投资盘为明年的布局;毕竟前期该类债收益率已上探至年内相对高位,而明年二季度前利率债的供应量也会比较少.

上海一大型券商交易员则表示,汇丰12月PMI初值利好股市的同时,令债市略承压;当前会倾向买入三五年期主体评级AA和AA+的中期票据,以赚取票息收益."(这种债)收益可以,期限也不激进."

汇丰(HSBC)中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.