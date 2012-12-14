中国债市动态: 现券早盘弱势震荡之势不改,汇丰12月PMI初值符合预期

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透12月14日 - 中国银行间债市现券周五早盘弱势震荡之势不改.市场人士表示,汇丰12月PMI初值升至14个月的高位,符合市场对短期基本面走势的判断,现券收益率继续窄幅震荡,仅有部分券种略有上探.
"PMI数据影响一般,国债买盘都可以,也就部分金融债收益率往上探了探,"北京一大型银行交易员称.
他并称,近几日浮现的中期国债买盘,或源于投资盘为明年的布局;毕竟前期该类债收益率已上探至年内相对高位,而明年二季度前利率债的供应量也会比较少.
上海一大型券商交易员则表示,汇丰12月PMI初值利好股市的同时,令债市略承压;当前会倾向买入三五年期主体评级AA和AA+的中期票据,以赚取票息收益."(这种债)收益可以,期限也不激进."
汇丰(HSBC)中国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至14个月高位,不过新出口订单表现黯淡,显示外需风险令制造业回暖态势有欠均衡,仍需适度宽松的政策予以支持.
中国股市沪综指 周五早盘收升近3%.分析师指出,今发布的汇丰PMI读值创近期新高,再度显示中国经济基本面继续向好,激励投资者入场,银行等低估值蓝筹股受到青睐. 剩余期限约6.73年的固息国债120016券最新报价收益率 在3.4500%/3.4450%,上日尾盘为3.4400%/3.4310.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。