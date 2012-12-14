美国基金: 上周股票ETF基金吸引86.8亿美元资金流入--理柏

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约12月13日 - 路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国基金投资人上周投入股票上市交易基金(ETF)的资金规模为9月中以来最大.
截至12月12日止当周,股票ETF流入金额达86.8亿美元,为9月中以来最大规模.这样的流入抵消了股票共同基金流出37.1亿美元的影响,当周股票基金净流入达49.7亿美元.
债券基金整体流入12.4亿美元资金,债券共同基金流入6.746亿美元,债券ETF吸引5.7034亿美元,为五周来被动型基金流入资金最多的一周.
ETF的资金流动情况通常被认为反映了机构投资者的投资行为,共同基金则代表了散户投资者的表现.
理柏分析师Matthew Lemieux表示,临近年底,资产管理公司等机构投资者倾向于投资的是ETF,而非主动型基金.
在债券基金中,投资者对投资级公司债的投入增加12.9亿美元,为五周来最高.
Lemieux说,投资者可能认为高风险高收益公司债价格过高,该类基金吸引流入的资金仅为2.589亿美元,而高品质投资级债券还具有低风险的优点.(完) (编译 郑茵 审校 白云)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。