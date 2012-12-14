美国基金: 上周股票ETF基金吸引86.8亿美元资金流入--理柏

路透纽约12月13日 - 路透旗下基金服务公司理柏(Lipper)周四公布数据显示,美国基金投资人上周投入股票上市交易基金(ETF)的资金规模为9月中以来最大.

截至12月12日止当周,股票ETF流入金额达86.8亿美元,为9月中以来最大规模.这样的流入抵消了股票共同基金流出37.1亿美元的影响,当周股票基金净流入达49.7亿美元.

债券基金整体流入12.4亿美元资金,债券共同基金流入6.746亿美元,债券ETF吸引5.7034亿美元,为五周来被动型基金流入资金最多的一周.

ETF的资金流动情况通常被认为反映了机构投资者的投资行为,共同基金则代表了散户投资者的表现.

理柏分析师Matthew Lemieux表示,临近年底,资产管理公司等机构投资者倾向于投资的是ETF,而非主动型基金.

在债券基金中,投资者对投资级公司债的投入增加12.9亿美元,为五周来最高.

Lemieux说,投资者可能认为高风险高收益公司债价格过高,该类基金吸引流入的资金仅为2.589亿美元,而高品质投资级债券还具有低风险的优点.(完) (编译 郑茵 审校 白云)