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亚洲 | 2012年 12月 17日 星期一 07:46 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--12月17日****

(重发以删除标题中多余的赘字)
    路透12月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          预估值           前值
 12月17日(一)                                                                                         
 0900      意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元)                        10月              --      顺差10.02
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                                --       顺差4.08
 1000      欧元区贸易收支(亿欧元)                                  10月              --         顺差98
 1000      欧元区劳工成本(较上年同期)                            第三季              --          +1.6%
           欧元区薪资(较上年同期)                                                    --          1.70%
 1330      美国纽约联邦储备银行制造业指数                          12月          负1.00         负5.22
 1400      美国整体资本净流入(亿美元)                              10月              --             47
           外资净买入美国公债(亿美元)                                                --           -173
 
 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段            现值         预估值
 12月13日(四)                                                                            
 2350      日本短观大型制造业景气判断指数                        第四季            负12           负10
           日本短观大型非制造业景气判断指数                                         正4            正5
           日本短观小型制造业景气判断指数                                          负18           负20
           日本短观小型非制造业景气判断指数                                        负11           负12
           日本短观大型企业资本支出                                               +6.8%          +5.0%
           日本短观小型企业资本支出                                               +6.2%          +2.9%
 12月14日(五)                                                                                         
 0200      新西兰公债外资持有比率                                  11月           61.1%             --
 0430      日本工业生产                                      10月修正值           +1.6%             --
           日本产能利用率指数(较上月)                              10月           +1.6%             --
 0758      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                 12月初值            44.6           45.0
           法国Markit服务业PMI                                                     46.0           45.9
           法国Markit综合PMI                                                       45.0             --
 0828      德国Markit制造业PMI                                 12月初值            46.3           47.2
           德国Markit服务业PMI                                                     52.1           50.0
           德国Markit综合PMI                                                       50.5             --
 0858      欧元区Markit制造业PMI                               12月初值            46.3           46.6
           欧元区Markit服务业PMI                                                   47.8           47.0
           欧元区Markit综合PMI                                                     47.3           46.8
 1000      欧元区就业人口(较前季)                                第三季           -0.2%             --
           欧元区就业人口(较上年同期                                              -0.7%             --
 1000      欧元区HICP(较前月)                                  11月终值           -0.2%          -0.2%
           欧元区HICP(较上年同期)                                                 +2.2%          +2.2%
           欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                                 -0.1%          -0.1%
           欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期)                             +1.6%          +1.5%
 1330      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         11月           -0.3%          -0.2%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                    +1.8%          +1.9%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                                    +0.1%          +0.2%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                                +1.9%          +2.0%
 1330      美国实质所得(较前月)                                    11月           +0.5%          +0.1%
 1358      美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                 12月初值            54.2           52.0
 1415      美国工业生产(较前月)                                    11月           +1.1%          +0.3%
           美国产能利用率                                                         78.4%          78.0%
 1530      美国ECRI一周领先指标                             12月7日当周           127.7             --
 12月16日(日)
 2100      新西兰Westpac消费者信心指数                           第四季           111.1             --

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