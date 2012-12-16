重发-****主要国家经济指标预测--12月17日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差窜升，后市看涨
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
(重发以删除标题中多余的赘字) 路透12月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月17日(一) 0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差10.02 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差4.08 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差98 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6% 欧元区薪资(较上年同期) -- 1.70% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 负1.00 负5.22 1400 美国整体资本净流入(亿美元) 10月 -- 47 外资净买入美国公债(亿美元) -- -173 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月13日(四) 2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负12 负10 日本短观大型非制造业景气判断指数 正4 正5 日本短观小型制造业景气判断指数 负18 负20 日本短观小型非制造业景气判断指数 负11 负12 日本短观大型企业资本支出 +6.8% +5.0% 日本短观小型企业资本支出 +6.2% +2.9% 12月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比率 11月 61.1% -- 0430 日本工业生产 10月修正值 +1.6% -- 日本产能利用率指数(较上月) 10月 +1.6% -- 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 44.6 45.0 法国Markit服务业PMI 46.0 45.9 法国Markit综合PMI 45.0 -- 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 46.3 47.2 德国Markit服务业PMI 52.1 50.0 德国Markit综合PMI 50.5 -- 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.3 46.6 欧元区Markit服务业PMI 47.8 47.0 欧元区Markit综合PMI 47.3 46.8 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -0.2% -- 欧元区就业人口(较上年同期 -0.7% -- 1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2% 欧元区HICP(较上年同期) +2.2% +2.2% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.1% -0.1% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期) +1.6% +1.5% 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.2% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.8% +1.9% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +2.0% 1330 美国实质所得(较前月) 11月 +0.5% +0.1% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 54.2 52.0 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +1.1% +0.3% 美国产能利用率 78.4% 78.0% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月7日当周 127.7 -- 12月16日(日) 2100 新西兰Westpac消费者信心指数 第四季 111.1 --
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。
路透新加坡2月15日 - 亚洲柴油现货价差周三上扬，交易商表示，在炼厂大举维修下，燃料供给趋于紧俏。 交易商们指出，今年亚洲炼厂维修规模更甚于去年--尤其是几家炼厂计画升级炼制更乾净的柴油，导致柴油等燃料供应更加紧缩。 他们补充道，这反倒关上燃料出口到西方的套利机会。 伦敦一名交易商表示，估计仅约80万吨亚洲柴油将于2月运往欧洲，反观12月时为140万吨。 “寒流在欧洲仅维持约莫两周，但因来自东方的船货减少，导致供应紧俏，”他补充道。 交易商们表示，斯里兰卡的现货需求，亦支撑亚洲柴油价差，但印度Essar Oil的现货供给可望填补需求。 一名交易商指出，由于中东船货目前出货到西方将无利可图，有可能运往新加坡，因此航煤供给料仍高居不下。 在现货市场方面，有两笔航煤交易，一笔柴油交易。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡2月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三在利好的出口数据带动下，创下将近两周来最大单日涨幅，摆脱上日触及的约三个月低点。