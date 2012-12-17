《台湾利率预测》通膨和缓且景气回暖,央行料稳利率不变

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 事件:中央银行第四季全体理监事会议
* 时间:19日(周三)下午5点左右
调查结果:
根据路透访查12家金融机构,全数都预估台湾央行第四季全体理监事会议将维持重贴现率在1.875%不变,重贴现率维持在逾三年以来的高位.这也料会是央行第六度维持利率不动.
台湾央行在本周提交立法院的报告中指出,今年消费者物价涨幅略高,但核心物价涨幅尚属温和;保持通膨稳定和汇率稳定,有助增进经济与金融的稳定.
台湾央行总裁彭淮南随后也在立法院中表示,预估本波的景气反弹是U型反弹,明年的景气反弹力道不小. 而明年的通膨率方面,主计总处估计明年CPI
台湾仰赖的出口表现方面,11月的出口金额仅仅年增0.9%,远逊于预期,财政部表示,主因全球景气回稳步调缓慢令出口回温速度缓和.
全球央行动态方面,美国联邦储备理事会(美联储,FED)甫于本周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.
菲律宾央行周四维持指标利率在3.5%的纪录低位不变,符合市场预期.通胀预计温和,且内需强劲料使经济保持强劲增长.
以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:
金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)
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元富投顾 0 1.875
中国信托银行 0 1.875
星展银行 0 1.875
日盛投顾 0 1.875
凯基投顾 0 1.875
兆丰投顾 0 1.875
苏格兰皇家银行 0 1.875
永丰金控 0 1.875
大众银行 0 1.875
台新投顾 0 1.875
元大金控 0 1.875
兆丰投顾 0 1.875
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中 值 0 1.875 台湾货币政策相关新闻,请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。